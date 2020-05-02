Дикая обезьяна вломилась на балкон к жителю Калуги. ФАН-ТВ

Примат, сбежавший из центра передержки диких животных, спрятался на балконе жилого дома в Калуге, тем самым нарушив режим самоизоляции хозяина квартиры Алексея Бакаева.

В этот день Алексей не ждал гостей. Находясь на кухне, он вдруг услышал странный шум на балконе.

«Начинаю делать себе ужин, поворачиваю голову налево, у меня там есть маленькое окно, которое выходит на балкон, и просто вижу, что я в углу балкона сидит что-то волосатое с длинным хвостом. Я ее пытался подозвать к себе, она вообще ни в какую. Бегает, шипит, рычит и убегает», — вспоминает Алексей.

Макака, разместившись на бельевых веревках, злобно смотрела на Алексея. Парень решил покормить наглого гостя, нарезал ему помидоры и морковь, но примат от еды отказался.

«Обезьяна разорвала все пакеты, перевернула все полки, все банки, которые там стояли. Хаос был полный», — недоумевает хозяин балкона.

Первым делом молодой человек обратился в местный цирк, но там все питомцы оказались на месте. Далее он позвонил в полицию и по номеру экстренной службы 911, где его направили в Центр реабилитации диких животных.

«Приехали они с клетками и сачком, поймали эту обезьяну, и, естественно, мне было интересно, я спросил, откуда она взялась. Мне рассказали, что везли контрабанду, контрабанда была перехвачена, и обезьяны были временно размещены в Калуге», — объясняет Алексей.

Оказалось, что обезьяна вместе с полусотней сородичей была конфискована таможней у контрабандистов, пытавшихся незаконно провести животных из Таиланда в Россию. Изъятых приматов временно разместили на территории цветочного магазина «Галантус», который располагается напротив дома Бакаева. Как выяснилось, ночью обезьяны сумели открыть клетки и выбраться. Одна из них выбежала за территорию, после чего забралась на балкон, где ее и обнаружил Алексей. Специалисты забрали обезьянку. Сейчас она находится в Центре реабилитации диких животных.