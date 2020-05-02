Режиссер Дружинин: «Шугалей» привлечет больше внимания к проблеме социологов, чем новости

Москва, 2 мая. Фильм «Шугалей» о заключенных в ливийской «Митиге» социологах из РФ сможет вызвать у россиян больший эмоциональный отклик, чем обычные новостные сюжеты о пленных соотечественниках. Такое мнение выразил режиссер и сценарист Ким Дружинин.

Он напомнил, что художественное кино имеет мощное воздействие на зрителя, заставляя его включаться в картину и воспринимать ее не только информационно, но и эмоционально. Эмоции всегда означают, что человек погрузился в ту или иную ситуацию и прочувствовал ее, а значит, он будет сопереживать или участвовать в ней.

«Художественные произведения очень часто обладают такой силой и таким сильным образом, что могут привлечь внимание общественности к какой-то ситуации. <…> Художественное решение всегда сильнее, чем новостной сюжет», — сказал режиссер в интервью журналу «Слово и дело».

Дружинин также отметил, что благодаря экранизации история специалистов в целом станет известна более широкому кругу.

Фильм «Шугалей» показывает реальную историю про российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. С прошлой весны мужчины фактически удерживаются в плену в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которую возглавляет террорист Абд аль-Рауф Карра. Россияне находятся в заключении без обвинений и возможности связаться с близкими. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством агента Запада Фатхи Башага не позволяет им общаться и с адвокатами.

Ранее продюсер картины Сергей Щеглов выразил надежду, что рассказанная на экране история поможет измученным социологам вернуться на родину.