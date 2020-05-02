Актер Сергей Гарусов отметил правильный посыл, заключенный в фильме «Шугалей»

Актер Сергей Гарусов высоко оценил фильм «Шугалей» и актерскую игру исполнителя главной роли Кирилла Полухина.

1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера остросюжетного фильма «Шугалей», рассказывающего реальную историю двух российских социологов, отправившихся в Ливию проводить социсследование и ставших заложниками так называемого «Правительства национального согласия», нелегитимно захватившего власть в Триполи при поддержке Запада и бежавших из Сирии террористов.

Российский актер Сергей Гарусов, снявшийся во многих популярных телесериалах, высоко оценил картину.

«Я обрадовался, увидев в фильме своих коллег, с которыми мы работали над многими сериалами и полнометражными картинами. Мне понравилось само качество съемки. Не могу сказать, что я фильм посмотрел от начала и до конца, потому что отвлекался и вообще сейчас стараюсь телевизор меньше смотреть. Но то, что я увидел, очень достойно. Но я уловил главный посыл — наши молодцы, наши должны победить, потому что своих не бросают. Это правильный посыл, который очень актуален в сегодняшних условиях», — сказал Гарусов в интервью Федеральному агентству новостей.

Артист выразил надежду, что выход фильма спровоцирует новую волну попыток вызволить наших соотечественников из ливийского плена. И к общественности, которая зимой и весной пикетировала посольство Ливии в Москве с требованием освободить ни в чем не повинных российских ученых, захваченных, по сути, террористическим режимом, вновь присоединятся дипломаты.

Аналогичное мнение высказывает и блогер, колумнист ФАН Вадим Манукян.

«После этой премьеры, я уверен, что МИД РФ снова активизирует свои дипломатические усилия. Наше внешнеполитическое ведомство просто обязано вытащить наших ребят из этого ада на Земле», — заключил Манукян по итогам просмотра картины «Шугалей» режиссера Дениса Нейманда.

Напомним, фильм «Шугалей» рассказывает о социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые весной 2019 года прибыли в Ливию по соглашению с триполитанскими властями. В какой-то момент руководство ПНС Ливии заподозрило, что социсследование Шугалея и Суэйфана может ему навредить, раскрыв всему миру неприятную правду, и российских ученых без каких-либо обвинений заточили в тюрьму «Митига», известную своими пытками и нечеловеческими условиями содержания.