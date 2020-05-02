Продюсер «Шугалея» надеется, что фильм поможет вернуть россиян домой

Москва, 2 мая. Продюсер фильма «Шугалей» Сергей Щеглов надеется, что рассказанная на экране история поможет социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану вернуться на родину.

Накануне на телеканале НТВ состоялась премьера картины, снятая режиссером Денисом Неймандом на основе реальных событий. Фильм рассказывает историю сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которые были захвачены боевиками в плен в Ливии. Они и сейчас удерживаются в тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями содержания.

Продюсер в комментарии «Экономике Сегодня» рассказал о задаче вышедшей в свет картины — сделать все, что поможет россиянам выжить и вырваться из плена.

«Если внимательно посмотреть на фильм, то Ливия — всего лишь инструмент. Дело не в политических разборках, а в том, что там сидит наш, русский человек и гражданин РФ», — объяснил он.

Стоит отметить, что ливийской проблеме создатели фильма уделили достаточное внимание. Они показали трансформацию терроризма, то, как боевики захватывают контроль над страной, являющейся членом ООН и полноценным участником международных отношений. Де-факто такие структуры легитимируются благодаря попустительству так называемого коллективного Запада. До событий в Ливии таких прецедентов в мировой практике не было.

Остается надеяться, что усилия МИД РФ и международных платформ в итоге приведут к освобождению Шугалея и Суэйфана и возвращению их домой, к родным.

Напомним, что социологи в мае прошлого года были задержаны боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и брошены в тюрьму «Митига» в Триполи — без официальных обвинений и каких-либо надежд на освобождение. Россиян много раз пытали и морили голодом. До задержания они всего лишь изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране.

Возглавляет тюрьму военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Он также является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС Ливии. Этим «министерством» руководит Фатхи Башага, которого ООН обвиняет в тесном сотрудничестве с джихадистами.