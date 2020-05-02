Дочь писателя Семенова объяснила, почему Франция не была готова к пандемии

Москва, 2 мая. Дочь писателя Юлиана Семенова Ольга раскрыла правду о жизни во Франции во время пандемии коронавируса и объяснила, почему страна не была готова к эпидемии.

Ольга Семенова живет во Франции с супругом и детьми. До того, как в стране начали применять ограничительные меры, Семенова была с мужем в Крыму. По ее словам, им чудом удалось купить билеты во Францию, где уже закрывали автострады между городами.

Сейчас супруги пережидают эпидемию в доме в деревне, где сейчас очень спокойно и нет вируса. Многие парижане перед объявлением карантина ринулись в отдаленные деревни, чем вызвали всплеск ненависти опасавшихся инфекции местных жителей, указала женщина.

«Парижане приехали как будто на каникулы, а не на карантин. Если дом на берегу моря, сразу шли на пляж загорать. Обнимались и целовались, болтали на улицах. У нас, в Бернексе, приезжих немного», — пояснила она в интервью «Московскому комсомольцу».

Дочь писателя отметила, что 73% граждан Франции считают, что страна не была готова к пандемии коронавируса, и объяснила, почему среди жителей бытует такое мнение.

«К этому привела самоуверенность чиновников, которые еще в начале марта говорили, что школы закрываться не будут, что в наличии огромные стоки масок – в результате не было ничего, даже гелей дезинфицирующих», — пояснила Семнова.

Женщина также рассказала, как устроена система здравоохранения, как борется медперсонал со смертоносным вирусом.