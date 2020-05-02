Под Триполи убит турецкий офицер, командовавший боевиками ПНС Ливии

Триполи, 2 мая. Турецкий офицер Нуруллах Челик был смертельно ранен в ходе очередного боестолкновения между боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА).

О смерти офицера сообщили турецкие газеты: во многих изданиях появились статьи, оплакивающие смерть военнослужащего. Отмечается, что он был убит во время сражения на одном из направлений Триполи, оккупированного боевиками ПНС.

Примечательно, что турецкие власти усилили контроль за СМИ после вмешательства в дела Ливии и Сирии — так Анкара пытается скрыть данные о потерях среди военных и любую неудобную информацию об интервенции.

Ранее генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель ЛНА, отмечал, что Турция задействовала все виды войск для вмешательства во внутриливийский конфликт. По его словам, турецкая артиллерия проводит регулярные обстрелы, поддержку террористов с воздуха обеспечивают БПЛА. Кроме того, ВС Турции координируют действия боевиков, а также оказывают им военную поддержку. Примечательно, что Анкара совместно с катарской «Аль-Джазирой» проводит масштабную кампанию по дезинформации, штампуя лживые новости о событиях с линии фронта и отстаивая территориальные амбиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.