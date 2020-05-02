Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Антирекорд по числу заболевших COVID-19
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом за сутки, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что у 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 5358, в Московской области — 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323. За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента. Таким образом, число заболевших в России выросло до 124 054 человек. На первом месте по количеству жертв и заболевших в мире остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.
Босния и Герцеговина запретила въезд медикам из России
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения для въезда на территорию страны российским военным медикам, которых власти государства пригласили для дезинфекции города Мостар. О таком решении сообщила пресс-служба Министерства безопасности страны. Военно-санитарный конвой в составе пяти машин спецтехники, двух врачебных бригад и четырех подразделений войск РХБЗ общей численностью 25 человек должен был совершить марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины. Военнослужащие России ранее уже помогали стране, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты.
Возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Во время ремонта на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек, еще один пострадал. Сигнал о ЧП поступил на пульт МЧС Приморского края около девяти часов утра. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. По предварительной информации, во время сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Дочь Назарбаева лишили должности сенатора
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой. Причина такого решения пока не обнародована. Вместе с тем глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу. Напомним, Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее деятельность в парламенте республики началась в 2012 году. Председателем Сената парламента ее избрли в 2019 году. Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности главы государства, а также его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената.