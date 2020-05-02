Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Антирекорд по числу заболевших COVID-19 В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом за сутки, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что у 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 5358, в Московской области — 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323. За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента. Таким образом, число заболевших в России выросло до 124 054 человек. На первом месте по количеству жертв и заболевших в мире остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.

Босния и Герцеговина запретила въезд медикам из России Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения для въезда на территорию страны российским военным медикам, которых власти государства пригласили для дезинфекции города Мостар. О таком решении сообщила пресс-служба Министерства безопасности страны. Военно-санитарный конвой в составе пяти машин спецтехники, двух врачебных бригад и четырех подразделений войск РХБЗ общей численностью 25 человек должен был совершить марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины. Военнослужащие России ранее уже помогали стране, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты.

Возгорание на плавбазе «Всеволод Сибирцев» Во время ремонта на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек, еще один пострадал. Сигнал о ЧП поступил на пульт МЧС Приморского края около девяти часов утра. Спустя 10 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. По предварительной информации, во время сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».