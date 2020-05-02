Названа возможная причина резкого роста числа заболевших коронавирусом в России

Москва, 2 мая. Нарушение самоизоляции — возможная причина резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в России, сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

«В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции», — приводит пресс-служба Минздрава слова чиновника.

По словам Чуланова, пока нет оснований считать, будто ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Представитель Минздрава призвал россиян не пренебрегать правилами безопасности.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в России 124 054 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, смогли более 15 тысяч человек, от инфекции скончались 1222 человека.

Правительству России, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета поручено до 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений. Ожидается, что послабления начнутся с 12 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне не могли переболеть новым коронавирусом в начале года, поскольку до марта SARS-CoV-2 не было в России.