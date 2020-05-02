Сирийские наемники ПНС сняли на видео последние секунды своей жизни

Триполи, 2 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) продемонстрировала видеозапись, сделанную сирийскими наемниками в ходе одного из боестолкновений в Триполи.

На кадрах видно, как наемники, сражающиеся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в разгар боя захватили дом. После этого в здание попал снаряд — предположительно, выпущенный из танка или гранатомета. Вскоре в дом прилетел второй снаряд, большая часть джихадистов была убита. Один из наемников продолжал отстреливаться, вскоре он был также уничтожен.

Примечательно, что запись показывает, насколько сирийские наемники не готовы к боям. Автор видео не понимает, с кем сражается, он постоянно спрашивает у проезжающих отрядов: «кто вы?». Другой боевик сразу после выстрела в дом бежит в сторону противника, а не от него. Третий вставил в РПГ гранату ОГ-7В без хвостовой части.

Следует отметить, что ранее ливийский канал Libya Alhadath TV показал документальный фильм о деятельности сирийских наемников, откровенно рассказавших о вербовке и участии в сражениях.