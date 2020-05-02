Москва, 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готов продолжить работу в случае, если заразится коронавирусной инфекцией.

Глава столицы отметил, что его кабинет полностью приспособлен для того, чтобы координировать работу в период болезни.

«Ну, дай бог, чтобы эта болезнь протекала в легкой форме, тогда, собственно, особо и ограничений не будет, но, тем не менее, с этим тоже приходится считаться. Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что столичные власти работают в круглосуточном режиме. Он также добавил, что специфика работы не позволяет ему постоянно находится в кабинете, так как решение некоторых вопросов требует личного присутствия.

«Город продолжает жить, огромный город. Запереться в каком-то кабинете если, мне точно невозможно, я все равно должен понимать и видеть, что происходит. При этом, стараться максимально выполнять меры по самоизоляции», — добавил глава столицы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,2 тысячи человек скончались. Более 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.