Нарушения регламента и «накрутка» голосов должны привести к отмене выборов на премию Немцова

Руководство «Фонда Бориса Немцова за свободу» пренебрегает своими же правилами в награждении оппозиционных деятелей России 10 тысячами евро, прикрывая банальный политический фарс выдачей премии за якобы заслуги в отстаивании демократии и прав человека.

Фонд Бориса Немцова ежегодно выплачивает премию размером 10 тысяч евро кандидату, который прошел отбор в голосовании на сайте «Новой газеты». Издание публикует шорт-лист номинантов, из которого путем общего голосования выбирается пятерка финалистов. Далее совет фонда выбирает лауреата премии. В 2020 году на победу претендуют 36 участников, в 2019 году посетители «Новой газеты» выбирали из 35 номинантов.

Отказ от «обнуления» результатов голосования

Назначение премии регулируется официальным регламентом, опубликованном на сайте организации. Однако руководство фонда пренебрегает своими же правилами, закрывая глаза на указанные в регламенте нормы. Ранее сообщалось, что процедура голосования и отбор претендентов на премию вызвали негодование в рядах российской оппозиции. Недовольные либеральные деятели из движения «Бессрочный протест» раскритиковали Фонд Бориса Немцова за отсутствие в шорт-листе на голосовании действительно значимых фигур, отстаивающих права человека и демократические ценности в России.

Кроме того, редакция ФАН обнаружила изъян в системе безопасности самого голосования на сайте «Новой газеты». Указанные в расследовании данные доказывают, что любой пользователь Интернета способен устроить махинацию, производя «накрутку» голосов за кандидатов. Даже один человек путем несложных действий способен проголосовать до 600 раз за час или 4,8 тысяч раз за 8-часовой рабочий день. Подобное упущение в безопасности делает голосование скомпрометированным, а результаты недостоверными и несправедливыми.

Согласно регламенту премии фонда Бориса Немцова (пункт 4.4), при выявлении возможности для фальсификации голосования по шорт-листу, совет фонда должен принять решение об аннулировании результатов с дальнейшим выбором лауреата составом совета из лонг-листа премии.

Несмотря на доказанные журналистами ФАН возможности для махинаций с голосами, совет фонда «обнулять» голосование не стремится, что является нарушением регламента. Руководство фонда пренебрегает и другими правилами, указанными в официальном документе организации.

Подыгрывание ФБК и победа Шевченко

Согласно указанному выше регламенту премии (пункт 3.3), организации не имеют права представлять на голосование более трех своих членов, однако в шорт-лист премии Немцова-2020 попали сразу четыре сотрудника признанного в России иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в том числе и сам лидер ФБК. Это очередное нарушение регламента и правил, принятых самим Фондом Бориса Немцова. Стремление подыграть определенным деятелям проявлялось у руководства фонда и ранее.

В 2019 году лауреатом премии стала Анастасия Шевченко — экс-координатор движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая в 2018 году вошла в состав федерального совета движения. Шевченко была включена в лонг-лист премии 2019 года будучи официально в составе «Открытой России», что также является нарушением регламента Фонда Немцова. Ведь в совет фонда входит Михаил Ходорковский — основатель «Открытой России».

Примечательно, что Шевченко победила решением совета фонда, в котором находился фактически ее бывший начальник. При этом в голосовании на сайте «Новой газеты» Шевченко с трудом вошла в пятерку финалистов, существенно отставая от Алексея Навального, набравшего большее количество голосов. Победа Шевченко, как и ее пребывание в списке номинантов на премию — еще одно нарушение регламента, который был принят Фондом Немцова.

Премия Немцова — политический фарс, прикрываемый «борьбой за демократию»

Пренебрежение своими же правилами и локальными нормативно-правовыми актами доказывает, что премия Фонда Немцова представляет собой политический фарс, направленный на спонсирование определенных деятелей из числа оппозиции в России. Несмотря на попытку показать состязательность и конкуренцию, в список организаций, способных выставлять своих кандидатов, в шорт-лист не попадают кандидаты от иностранных организаций. Места в списке распределяются лишь между представителями либеральной общественности России. А победу, как показывает премия 2019 года, одерживает наиболее выгодный для членов совета фонда претендент.

О персоналиях и способе формирования списка номинантов редакция ФАН сообщала ранее. В него по традиции попадают лишь оппозиционные российские деятели, которые прославились своим скандальным поведением и нарушением законов. Премия Бориса Немцова представляет собой ширму для «легального» спонсирования оппозиции РФ, поэтому руководство готово идти на нарушения своих же регламентов и правил.