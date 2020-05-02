В Сети высоко оценили фильм «Шугалей» за реалистичность

Москва, 2 мая. Пользователи Сети высоко оценили основанный на реальных событиях фильм «Шугалей» о российских социологах, оказавшихся в заключении в Ливии. Они отметили, что создателям отлично удалось передать должную атмосферу, и признались, что картина заставляет задуматься.

Отзывы о фильме стали появляться уже спустя несколько часов после премьеры, которая состоялась на телеканале НТВ 1 мая.

Один из зрителей обратил внимание на то, как в картине показали неприглядные стороны зарубежной политики, в том числе пагубное влияние США на Ближний Восток.

«В фильме хорошо показали «демократию» в том виде, в каком ее приносит Запад. Есть повод задуматься над тем, хотим ли мы увидеть нечто такое у себя на родине», — цитирует Петра Петрова Nation News. «А ведь сколько еще невинных людей держатся боевиками в заточении, помимо Шугалея. Даже подумать страшно. Хоть фильм и посвящен нашим гражданам, антураж отлично передает общую гнетущую атмосферу», — написал Константин.

Некоторые назвали российских специалистов, попавших в страшную ситуацию, героями, и даже выразили надежду, что картина сможет ускорить процесс их освобождения.

«Наши мужики — реальные герои, пережить такое не каждый сможет. Будем надеяться, что благодаря этой премьере будет намного легче вытащить их из ливийского плена», — прокомментировал Алексей.

«Шугалей» — это воплощенная в кино реальная история о двух российских социологах: Максиме Шугалее и Самере Суэйфане.

Весной прошлого года двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправились в Триполи с рабочей поездкой, но практически сразу оказались захвачены местными боевиками, которым была невыгодна публикация компрометирующих их сведений.

Россиян поместили в частную тюрьму «Митига», которую возглавляет ливийский террорист Абд аль-Рауф Карра. Социологи до сих пор вынуждены находиться в нечеловеческих условиях заключения, хотя им даже не предъявлены обвинения.