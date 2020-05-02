Борьба Башара Асада с наркотрафиком помогает избавить Сирию от террористов

Криминальные разборки, преступный заработок и подрывные действия в интересах США — почему ликвидация наркотрафика важна в рамках борьбы с террористами, Федеральному агентству новостей объяснил политолог Александр Перенджиев.

Успешная работа

Министерство внутренних дел Сирии сообщил, что сотрудниками правоохранительных органов удалось задержать двух человек в городе Хомс, подозреваемых в распространении наркотиков в особо крупном размере.

Согласно предоставленной информации, подозреваемые находились в одном из домов в квартале аль-Иншаат, расположенном на юго-западе города. Во время ареста у молодых людей в доме нашли около более 100 тысяч наркотических таблеток каптагона, общим весом более 167 тонн.

Мероприятие по розыску и изъятию крупной партии наркотиков прошли в рамках развернутой правительством Башара Асада борьбы с преступностью на освобожденных от боевиков территориях страны.

Доцент кафедры социологии и политологии РУЭ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как наркотрафик связан с деятельностью радикальных джихадистов.

Теневая экономика

По словам политолога, терроризм плотно связан с теневой, криминальной экономикой. Речь идет о самых криминальных видах бизнеса: контрабанда оружия и наркотиков, работорговля, проституция и даже трансплантация человеческих органов. Само же распространение наркотиков является одним из главных источников дохода вооруженных группировок или отдельных ее членов. Однако тут нужно понимать, что большинство наркотиков продается не сколько третьим лицам в виде наркотрафика, а радикальным исламистам.

«Когда террористы под наркотическим воздействием, ими гораздо легче управлять, и они меньше бояться смерти во время боестолкновений. Боевики же рассматриваются исключительно как материал, пушечное мясо, простой инструмент достижения определенных целей. Лидеры террористических группировок не заинтересованы в сохранении своих подчиненных, но в то же время они хотят, чтобы те шли в бой без страха. Поэтому не всегда даже им продают эти наркотики, гораздо чаще просто раздают таблетки каптагона перед сражением», — говорит собеседник ФАН.

Борьба с преступностью и террористами

Александр Перенджиев считает, что перекрытие каналов распространения наркотиков серьезно бьет по вооруженным группировкам радикальных джихадистов. В то же время, уничтожение боевиков ударяет по наркотрафику. Эти вещи между собой связаны и борьба с одним прямо влияет на другое.

«Несмотря на тяжелые условия, в том числе связанные с продолжающимся конфликтом в определенных регионах стран, правительство Башара Асада вполне успешно борется с террористами. Ведь раз выявляются такие крупные объемы, удается выполнять оперативно-розыскную работу на хорошем уровне. Мы видим, что следственные органы, как и другие службы безопасности, выполняют поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, пусть и со своей спецификой. Сирия в этом отношении является обычным государством», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН обращает внимание, что ликвидация террористов безусловно важна, но также необходима и борьба с преступностью, ведь они никуда не девается, особенно в условиях боевых действий или на только освобожденных территориях.

«Мы неоднократно видели, как на занимаемых территориях террористами, в особенности из «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), создавалась эта преступная база для своего финансирования. Причем она была открыта, никто ее не скрывал. Но когда правительственные войска освобождают территории, начинается уход ее в тень. И тут важно с этим сражаться. Правительство Сирии понимает, что одной из главных задач для восстановления страны должно быть снижение количества гражданских преступлений, которые создают комплекс проблем. Поэтому тут должна идти комплексная работа – правительственная армия должна сражаться с террористами, а одновременно с этим полиция должна бороться с преступниками», — считает Александр Перенджиев.

След США в наркоторговле на Ближнем Востоке

Согласно исследованию нарколога из Института Скриппса Кима Янда, который вместе со своей командой изучал принцип воздействия таблеток каптагона на мозг человека, причиной использования этого наркотика является содержащихся в нем теофиллина и амфетамина. Взаимодействуя вместе они дают серьезный эффект на деятельность мозга, буквально затмевая сознания человека.

Несмотря на тот факт, что каптагон был создан еще в конце прошлого века, активное распространение и последующую известность, он получил во время событий «арабской весны» в ряде стран Ближнего Востока. Эти наркотические таблетки находились у многих демонстрантов, которые так или иначе были связаны со спецслужбами США. Считается, что именно американцы могли снабжать митингующих в Тунисе, Египте и ряде других стран, чтобы те действовали без страха в нужных Вашингтону интересах.

По словам Александра Перенджиева, в распространении наркотиков в странах Ближнего Востока даже сейчас США принимают активное участие, однако тут необходимо понимать их роль и цели, которые таким образом преследуется.

«США не просто финансирует террористические организации, а пытаются поддерживать свою долларовую экономику, основанную на деятельности теневых, криминальных институтов. Теневая деятельность — это экономика террора, а сам терроризм — это политика террора, и они смыкаются в решениях Вашингтона, который таким образом пытаются удержать свое влияние. США финансируют радикальных исламистов и те же нарколаборатории, в качестве геоэкономического инструмента. Модель их поведения — антигуманна, буквально являясь злом. С которым, на стороне добра, и сражаются правительства Сирии и России», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.