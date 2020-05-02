Попова назвала время появления коронавируса в России

Москва, 2 мая. Коронавируса нового типа SARS-CoV-2 в России не было до марта, поэтому переболеть им в январе-феврале россияне не могли, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аске-заде «Опасный вирус».

Она констатировала, что SARS-CoV-2 в начале года в России и Москве еще не было.

«Это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — заявила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, процесс выздоровления пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, занимает длительное время, поэтому их число в стране растет медленно. По ее словам, пока инфекция полностью не покинет организм, человек не будет считаться здоровым.

Кроме того, Попова напомнила о большом количестве случаев тяжелой пневмонии, а это «долгое течение и долгое выздоровление».

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса 2 мая сообщил, что в России зарегистрировано 124 054 случая заражения. За весь период пандемии в стране болезнь вылечили 15013 человек, то есть 12,1% всех инфицированных. От инфекции скончались 1222 человека.

Накануне эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян с помощью математической модели определил пики эпидемии в различных федеральных округах России. По его словам, пик заболеваемости во всех округах придется на май, однако где-то он наступит раньше, где-то позже.