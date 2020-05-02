Военные провели концерт в Доме ветеранов Новосибирска. ФАН-ТВ

Военнослужащие Центрального военного округа устроили для жителей новосибирского Дома ветеранов праздничный концерт в честь наступающей годовщины великой Победы.

В связи с эпидемиологической обстановкой, мероприятие прошло вне территории Дома ветеранов. Военный оркестр исполнил известные песни, среди которых «День победы», «Катюша» и «Майский вальс». По просьбе одного из постояльцев музыканты сыграли марш «Прощание славянки».

Жители соседней многоэтажки также могли наблюдать за концертом из своих окон. Некоторые постояльцы Дома ветеранов вышли на улицу и станцевали вальс под знакомые композиции. После концерта начальник оркестра лично обратился к ветеранам и поздравил их с наступающей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.