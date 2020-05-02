Дочь Началовой спустя год после смерти матери снова стала улыбаться

Москва, 2 мая. Дочь певицы Юлии Началовой Вера спустя год после смерти матери снова стала улыбаться. Майские праздники девочка проводит в загородном доме своего отца, футболиста Евгения Алдонина и его супруги Ольги.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. Уход матери из жизни стал серьезным ударом для девочки. На протяжении нескольких месяцев 13-летний подросток переживала трагедию, чем сильно беспокоила близких.

Но, судя по всему, выражение «время лечит» сработало и в этом случае. На кадрах, опубликованных женой Алдонина в Instagram Stories, девочка радостно улыбается.

Женщина на видео во время прогулки по саду рассказала о прекрасной погоде в столичном регионе. В один момент из кустов на дорожку выпрыгнула Вера, чем поначалу напугала мачеху, но затем заставила ее рассмеяться.

«Я тоже хорошая!» — заявила девочка в ответ на реплику о чудесной погоде.

После смерти Началовой ее дочь взяли к себе на воспитание бабушка и дедушка. Вера не только прилежно учится, но также увлекается вокалом, игрой на фортепиано и поэзией.

В прошлом месяце стало известно о том, что московская четырехкомнатная квартира Началовой полностью отошла Вере. В этом доме проходили съемки полудокументального фильма о певице, главную роль в котором исполнила актриса Марина Орлова.