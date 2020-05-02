Георгий Штиль после просмотра фильма «Шугалей»: Побольше таких правдивых картин

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ Георгий Штиль поделился с Федеральным агентством новостей своими впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей», премьера которого состоялась вечером 1 мая на телеканале НТВ.

Георгий Антонович признался, что посмотрел картину Дениса Нейманда «Шугалей», потому что в главной роли в ней снялся его друг Кирилл Полухин.

«Я смотрел фильм «Шугалей» вчера, потому что там мой лучший друг — Кирилл Полухин — снимался в главной роли, — сказал Георгий Штиль в комментарии ФАН. — Фильм очень хороший получился, потому что основан на реальных событиях, и очень достоверно там все показано».

В противовес «Шугалею» артист поставил работы режиссера Федора Бондарчука, которые он считает, мягко говоря, неправдивыми.

«Не люблю фильмы Бондарчука. Ни одного фильма хорошего у него нет, я считаю, только какая-то пропаганда. Много вранья. А в «Шугалее» очень здорово все сделано. Этот Восток, эти бороды, еще больше ненависти к этим игиловцам (боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. — Прим. ФАН). Это такой ужас — пытки, издевательства над ни в чем неповинными людьми, убийства со стороны террористов», — поделился своими впечатлениями Георгий Штиль.

Он подчеркнул, что больше всего в картине ему понравилась игра Кирилла Полухина.

«Не знаю никого, кто бы так работал, что на него все время можно смотреть и верить ему. Он внутренний актер, очень правдиво играет, я ему верю. Но в картине «Шугалей» вообще все очень прилично сыграли. Кино не будет, если не будет хороших артистов. А их сейчас, надо признаться, — единицы. И Кирилл, сыгравший Максима Шугалея, — один из них», — заметил Штиль.

Актер также посетовал на качество современных телепередач и сериалов, особенно раскритиковав шоу «Маски».

«Говорят, это самое популярное сегодня шоу. Но это худшее из всего, что я видел! Не веришь ни одному слову, которые они там говорят. Вот разогнать бы их и показывать вместо них побольше таких правдивых картин, как «Шугалей». Это очень тяжелый фильм, но очень -очень хороший», — добавил Народный артист России.

Напомним, фильм «Шугалей» рассказывает о реальной судьбе социологов Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые отправились в Ливию проводить социсследование по соглашению с захватившим власть в Триполи правительством национального согласия. Но в какой-то момент руководству ПНС Ливии, к слову, активно поддерживаемому Западом и сотрудничающему с сирийскими террористами, показалось, что работа Шугалея и Суэйфана может им навредить, вскрыв неприятную правду, и российских ученых без каких-либо обвинений бросили в тюрьму «Митига», известную своими пытками и нечеловеческими условиями содержания.

1 Организация запрещена на территории РФ.