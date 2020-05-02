КПРФ оказалась замешана в афере Павла Грудинина

КПРФ может оказаться в центре очередного скандала, в котором замешан Павел Грудинин. Расследование Nation News показало, что представители партии помогают ему уйти от миллиардного долга перед акционерами «Совхоза им. Ленина». Стоит отметить, что это далеко не первая попытка КПРФ поддержать друга Геннадия Зюганова: чем дальше, тем больше и сильнее руководство Компартии уходит от постулатов, которые прописаны в ее программе.

Ввязавшись в президентскую выборную гонку в 2018 году, Павел Грудинин попал под пристальное внимание СМИ. Махинации с совхозной землей, вывод совхозных денег в офшоры — все это стало достоянием общественности. Однако не все скандалы, идущие шлейфом за Грудининым, его «товарищи» из КПРФ в силах замять. Новое «испытание» дружбы с Геннадием Зюгановым, связанное с финансовыми махинациями, — как раз из таких. На сей раз Грудинин отличился смекалкой при попытке продать свой долг своему же совхозу.

Продать что-нибудь ненужное

В 2019 году арбитражный суд удовлетворил первый иск акционеров совхоза, обязав Павла Грудинина выплатить 1 млрд 66 млн рублей. Чтобы избежать крупной выплаты по иску, Грудинин подал апелляцию на решение суда, а пока тянул время, составил векселя номиналом в 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей — ровно на ту сумму, которая соответствует его долгу перед людьми, и якобы «продал» их «Совхозу имени Ленина». Юридически предприятие оказалось на бумаге должным своему директору ровно ту сумму, который тот, в свою очередь, реально должен «Совхозу» и его акционерам. Следите за руками? Брюки превращаются… превращаются в элегантные шорты!

Наиболее вероятной целью подобных махинаций может считаться фиктивное установление долговых обязательств. Об этом рассуждает юрист Артем Игнатенко.

«В настоящий момент у совхоза имеются векселя, а у г-на Грудинина — право требования к совхозу на 1 миллиард 66 млн 229 тысяч рублей. Когда апелляционный суд подтвердит решение суда первой инстанции о взыскании убытков с г-на Грудинина, у него и у ЗАО «Совхоз им. Ленина» появится возможность зачесть эти перекрестные обязательства», — считает Игнатенко.

На продаже векселей совхозу Павел Грудинин не остановился. Руководство предприятия приняло решение о внесении купленных у Грудинина долговых обязательств в уставной капитал двух дочерних компаний — ООО «Оздоровительный центр» и ООО «Медицинский центр Совхоза им. Ленина». После того, как акционеры совхоза обратились в суд, чтобы воспрепятствовать попытке очередного обмана, на регистрацию изменений был наложен запрет. Позиция акционеров проста и логична: сделки, целью которых был уход от выплаты долга, должны быть аннулированы, а сомнительные векселя – возвращены обратно Грудинину.

«Речь идет о сделках, на основании которых «Совхоз им. Ленина» сначала приобрел эти векселя (которые с высокой долей вероятности ничем не обеспечены и не стоят больше рубля) и, соответственно, следующая сделка по внесению этих векселей в уставный капитал дочерних организаций. Эта сделка, по нашему мнению, не может считаться действительной, так как являет собой одно из звеньев цепочки взаимосвязанных сделок, совершенных без согласия акционеров в ущерб «Совхозу» и в личных интересах г-на Грудинина», — объяснил адвокат Игнатенко.

Зюгановцы спешат на помощь

Чтобы спасти товарища по партии, КПРФ подключила свои ресурсы. В частности, члена ТИК Ленинского округа, выдвинутую в состав избирательной комиссии партией КПРФ, — Анастасию Кудряшову. По бумагам именно она является директором дочерних фиктивных компаний «Совхоза» — ООО «Медицинский центр Совхоза им. Ленина» и ООО «Оздоровительный центр». Это прямое участие партии в финансовых махинациях. Оправдан ли такой риск для Зюганова накануне думской кампании 2021 года? Очевидно, что он может быть оправдан лишь финансовой выгодой. Складывается впечатление, что премии, о которых ранее сообщали СМИ, идут не только в карманы руководства совхоза, и дружба КПРФ и Грудинина держится на обмене миллионов рублей на политический щит.

Чем дальше — тем чаще лидеру КПРФ указывают на то, что действия Грудинина идут вразрез с программой коммунистов. Последний раз это случилось в минувшем месяце: в открытом письме на имя Геннадия Зюганова тому указали на многочисленные нарушения законов в «Совхозе им. Ленина». Тогда руководство Компартии впало в замешательство и не нашло слов, чтобы опровергнуть факты. Единственным, кто ответил на звонки журналистов, стал пресс-секретарь Геннадия Зюганова, который лишь назвал работников совхоза «двумя с половиной обиженными», вокруг которых пресса «хороводы водит». Для устранения скандала вокруг новой аферы, в которой замешаны представители КПРФ и которая стала достоянием гласности благодаря СМИ, от партии потребуется больше, чем один невнятный ответ прессе по телефону.