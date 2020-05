Молодая жена Макаревича скучает на карантине в Израиле

Человек - существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это "все на свете" включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться. #будниоккупанта #красивожитьнезапретишь #мерлыммерло

A post shared by Einat Klein (@_einatklein_) on Apr 16, 2020 at 11:56am PDT