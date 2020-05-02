Молодая жена Макаревича скучает на карантине в Израиле

Москва, 2 мая. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич проводит период самоизоляции в Москве в одиночестве, поскольку его супруга Эйнат Кляйн застряла в Израиле, и музыкант имеет возможность наблюдать ее исключительно по видеосвязи.

В непростое время пара оказалась разбросанной по разным странам, потому что Кляйн не успела на последний рейс в Москву до отмены полетов из-за коронавируса, передает Kp.ru, ссылаясь на Макаревича. Теперь супруги вынуждены общаться по телефону и видят друг друга только с помощью технологий.

Недавно в Instagram избранница певца опубликовала фото своего ноутбука, на экране которого красовался Макаревич в бабочке и с гитарой. Вероятно, во время видеочата он исполнял что-то для скучающей на карантине жены.

«Человек — существо, приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать еще полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако, с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться», — написала Кляйн рядом со снимком.

Новая возлюбленная Макаревича стала его законной женой еще в декабре. Свадьбу пара сыграла тайно. Она оказалась сюрпризом не только для СМИ, но и для многих из окружения артиста.

Сейчас супруга музыканта живет в израильском поселении Бейт-Арье на западном берегу реки Иордан, но прежде жила в России. Кроме того, ранее Эйнат была Инной. Имя она сменила после репатриации. Девушка работала в журналистике, а затем перешла в туризм. Когда из-за пандемии турбизнес рухнул, она занялась винными онлайн-дегустациями и основала собственную профильную кампанию.