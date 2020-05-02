Собянин назвал условия ужесточения ограничений из-за коронавируса в Москве

Москва, 2 мая. Власти Москвы сократят выдачу специальных пропусков, если потребуется уменьшить количество людей на улицах и в транспорте. Такое условие назвал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник не исключил, что контроль за выдачей документов могут ужесточить.

«Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

Собянин подчеркнул, что никаких послаблений на фоне распространения инфекции и нагрузки на систему нельзя допускать. Он отметил, что при ослаблении действующих мер статистика далеко не главный показатель.

«Самое главное — это все-таки человек, и если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь», — заключил мэр.

Москва остается лидером среди российских регионов по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией — более 62,6 тысячи человек, как сообщает оперативный штаб. В целом, в России зафиксировано свыше 124 случаев заражения.

Специальные пропуска власти столицы ввели для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

Кроме того, в Москве с конца марта действует режим самоизоляции, впоследствии была введена и система штрафов за его нарушение. Такие меры приняты на фоне непростой санитарно-эпидемиологической обстановке в России и в мире.