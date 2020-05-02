Рестораны Петербурга бесплатно готовят обеды нуждающимся. ФАН-ТВ

Пять ресторанов проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» объединились в фабрику-кухню, которая уже второй месяц ежедневно готовит бесплатные обеды для более чем 1500 нуждающихся.

Суп и закуски, горячее блюдо, напиток, десерт, и, конечно, свежеиспеченный хлеб — сумма чека за такой обед — 400 рублей, однако получить его можно бесплатно, оставив свою заявку. Благотворительный фонд «Ночлежка» совместно с ресторанами проекта «Новая Голландия» организовали программу «Помоги соседям», чтобы бесплатно кормить всех нуждающихся.

«Мы обеспечиваем их обедами, каждый день, семь дней в неделю уже на протяжении месяца. Мы готовим каждый день для них разное, и детям, и взрослым. Развозим это все», — рассказывает сооснователь ресторанов проекта «Новая Голландия» Сергей Глазунов.

Обеды можно забрать самостоятельно или оформить доставку. У каждого курьера уже появились постоянные клиенты, которые с нетерпением ждут свою порцию.

«Они знают всех лично, каждый идет к своему человеку: к своей бабушке или там к семье. Они уже знают и приветствуют, рисуют им, всякие картинки делают, реальные маски шьют. Также доставляем еще в больницу», — отмечает Сергей Глазунов.

Проект «Помоги соседям» существует на пожертвования, а также средства, которые выделялись ресторанам на летние мероприятия, отмененные из-за пандемии. Благотворители призывают и другие рестораны Петербурга включиться в проект и также помогать нуждающимся с приготовлением и доставкой пищи.