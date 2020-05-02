Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с коронавирусом

Калининград, 2 мая. Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с COVID-19 и рассказали, как на самом деле лечат заболевших коронавирусом в стационаре.

Ранее медик областной больницы опубликовала в Сети ролик, в котором сообщила о положительном тесте на коронавирус, бессимптомном течении болезни и госпитализации в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Калининграда​​​.

Девушка заявила, что ее положили в неврологическое отделение на две недели в палату на четверых без душа, из которой якобы «запретили» выходить. Медсестра эмоционально попросила разобраться с вопросом содержания пациентов.

В оперштабе по контролю за ситуацией с распространением инфекции опровергли слова женщины и подчеркнули, что на деле все обстоит не совсем так, как она утверждает. По словам специалистов, пациентку поместили в одну из палат на седьмом этаже ЦГКБ, где размещают людей с положительным результатом теста, но без симптомов.

По из словам, на этом этаже выход из палат разрешен в сопровождении медицинского персонала, поэтому о тотальной изоляции пациентов говорить не приходится.

«Туалет и душ у них на этаже. Санитарные стулья стоят в каждой палате для маломобильных пациентов, это нормальная практика», — добавили в оперштабе.

Специалисты подчеркнули, что ЦГКБ полностью перепрофилирована на прием пациентов с коронавирусом и пневмониями. Больных распределяют по этажам по степени тяжести заболевания, как того требует Роспотребнадзор.

По последним данным, в Калининградской области зафиксировано 438 случаев заболевания COVID-19. Удалось вылечить 98 пациентов, шесть скончались. В регионе действует режим самоизоляции, его недавно продлили до 12 мая. Кроме того, в области ввели масочный режим. Теперь обязательно использование гражданами индивидуальных средств защиты при нахождении в общественных местах и во всех вида транспорта.