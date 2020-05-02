Башар Асад успешно восстанавливает экономику Сирии, несмотря на санкции США

Несмотря на тяжелую ситуацию в экономике Сирии, благодаря успешному руководству Башара Асада все постепенно идет на подъем. Своим экспертным мнением по поводу экономики САР поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН) кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Восстановление производства

На днях стало известно о том, что в сирийской провинции Хама наращивают производство заводы по производству хлопковых тканей. Региональное правительство планирует восстановить производство на едином комплексе связанных предприятий, которые снабжают друг друга своими продуктами. Начало свое эта цепочка берет с хлопкового завода в Хаме - несмотря на то, что работы по восстановлению еще много, труженики Сирии остаются довольны.

Сейчас у владельцев завода уже есть планы на закупку нового оборудования, так как сотрудникам приходится выполнять свою работу на оборудовании с середины прошлого века, завезенное из Южной Америки. На данный момент склад предприятия работает в непрерывном режиме перевалочной базы.

По словам одного из работников завода, война почти не повлияла на их производство. Боевики не смогли добраться до фабрики, так как Хама была хорошо защищена.

«Я из Саламии, это недалеко от Хамы. Вокруг нашего города везде были боевики ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1 запрещена в РФ), и это были очень тяжелые времена, но сейчас все наладилось», — заявил рабочий завода Марат Макфуд.

Объем производства на хлопковом заводе в день составляет 150 тонн. Также есть цех по производству ниток, большинство станков компьютеризированы.

Завод не останавливался во время активных боевых действий в провинции в 2017 году: многим работникам было очень проблематично добираться, так как была опасная дорога, а кто-то из сотрудников жил на территориях, подконтрольных боевиками. Ранее прямо на заводе был создан палаточный лагерь, чтобы сотрудники могли жить неподалеку. Но сейчас, в связи с тем, что большинство территорий вернулись под контроль законного сирийского правительства, все кардинально изменилось, и теперь сотрудникам завода ничего не угрожает.

До начала войны

До начала вооруженного конфликта, с точки зрения экономики Сирия была развивающейся страной. Война, начавшаяся в 2011 году, преобразовала ее в одну из бедствующих стран Ближнего Востока. В связи с понесенным ущербом, можно говорить об экономической катастрофе в САР.



До 2011 года сельское хозяйство в Сирии составляло около 19% ВВП. Экспорт сельхозпродукции (до кризиса второй-третий предмет внешней торговли наряду с текстильной продукцией) в основном велся в страны региона. Ирак на 2015 года стал одним из крупнейших торговых партнеров страны, экспортировавшей товаров и услуг на 1,4 млрд долларов.

С начала войны в 2011 году экономика Сирии сократилась на 35%, сирийский фунт потерял 80% своей стоимости. По мнению Бориса Долгова, восстановление хозяйства страны сейчас в приоритете правительства Башара Асада. Если говорить о каких-то сроках, то Дамаску может понадобиться несколько месяцев для восстановления разрушенных зданий и структур, а также открытия предприятий, которые были очень сильно разрушены в ходе вооруженного конфликта.

«Сирийское руководство справится, у них много проектов по восстановлению экономики и Россия им также предлагает ряд проектов. Башар Асад дает привилегии российским компаниям, которые будут принимать участие в восстановлении сирийской экономике. Сирии справится без проблем с восстановлением экономики», — считает эксперт.

Западные санкции мешают Сирии развиваться

Огромную дестабилизирующую роль в восстановлении экономики Сирии играет поведение западных стран. США не собираются отменять санкции в отношении Сирийской Арабской Республик: даже несмотря на мировую проблему с пандемией COVID – 19. США остались непреклонны. Как отмечает Борис Долгов, на данный момент сирийский президент Башар Асад прилагает все усилия, для того, чтобы наладить экономику страны в условиях жесточайшего давления Запада.

«Санкции пагубно влияют на восстановление экономики. Санкции наложены на Сирию с начала конфликта, и эти санкции продолжаются со стороны США, и даже проблема коронавируса не заставила США отменить хотя бы часть санкций. Их также просили в ООН, но Соединенные Штаты Америки продолжают режим санкций и, безусловно, он влияет на восстановление сирийской экономики. Но я уверен, что Башар Асад справится с восстановлением экономической ситуацией с помощью своих союзников», — заявил Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.