Росгвардейцы поддержали сидящую на карантине девушку-инвалида в Брянской области

Брянск, 2 мая. Росгвардейцы в Брянской области устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида, которая находится в самоизоляции.

Солисты оркестра Управления Росгвардии выступили в поселке Путевка. К Елене Поцелуевой, для которой устроили небольшой концерт, присоединились соседи.

Для Елены прозвучали патриотические и лирические песни. Росгвардейцы подарили хорошее настроение всем жителям дома.

«Мы очень рады, что в такой непростой период смогли подарить минутку радости человеку», — рассказал солист оркестра Артем Чмут.

Главное, чтобы все люди в самоизоляции продолжали чувствовать себя частью общества.

Ранее сообщалось, что в музыканты оркестра московской полиции записали видеопоздравление для врачей и волонтеров. Они исполнили песню «Мы вместе».

Сотрудники Росгвардии в рамках акции «Спасибо, доктор» спели песню «Люди в белых халатах» и выразили благодарность медикам, которые борются с коронавирусом.