Вид исхудавшей после болезни Бабкина потряс коллег и поклонников

Москва, 2 мая. Исхудавшая после болезни певица Надежда Бабкина потрясла поклонников и коллег. Звезда опубликовала в соцсети Instagram видео со словами благодарности за поддержку.

С начала апреля артистка находилась в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония. Бабкина подчеркнула, что действительно очень тяжело пережила болезнь.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас», — сказала 70-летняя знаменитость.

Она призвала своих поклонников беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Певица также поблагодарила друзей и поклонников, чью поддержку она чувствовала, находясь в больнице.

Поклонники признались, что с трудом узнали звезду сцены — певица сильно похудела после болезни.

«Похудела-то как. Видно, крепко тебе досталось. Не болей больше», — написала veraiantsevichetalon.

«Еще больше помолодели», — отметила eshonkulovarimma.

«Похудела», — констатировала oksiniya27.

Ряд интернет-пользователей обрадовался, узнав, что Бабкина смогла победить болезнь. Звезду призвали беречь себя, также Бабкиной предложили приехать на Алтай восстанавливать свои силы. Многие фолловеры признались, что скучают по певице и ждут ее в «Модном приговоре».