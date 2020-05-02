Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Утрехт, 2 мая. Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и посредством так называемых «грязных рук». К такому выводу пришли голландские исследователи.

В научном издании Eurekalert появилась публикация о новом способе передачи коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые из Нидерландов решили проследить воздействие инфекции на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса, клетки быстро заражались, и число новых, инфицированных увеличивалось.

Таким образом специалисты установили, что инфекция способна поражать клетки кишечника и размножаться в них.

С учетом того, что у значительной части пациентов с COVID-19 наблюдаются такие симптомы, как тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживаются вирусные частицы, это говорит о том, что вирус, вероятно, может распространяться и через «грязные руки».

Ранее из Eurekalert стало известно, что& ученые из Ирландии обнаружили у многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 аномальное свертывание крови, которое в ряде случаев становится причиной смерти. Исследователи установили, что эта патология может быть смертельной, так как приводит к возникновению микротромбов в легких у тяжелобольных с подтвержденным коронавирусом, значительно повышая риск сердечных приступов и инсультов.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 416 279 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 090 620 человек, умерли 239 808. Больше всего инфицированных в США — 1 131 492. Там же самая высокая смертность. С начала пандемии скончались 65 776 американцев.