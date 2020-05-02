Коронавирус в России 2 мая 2020: резкий рост заражений, статистика по регионам

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 2 мая 2020 года информации о распространении COVID-19 в России и мире.

Короновирус в РФ

По данным оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России, за сутки 1 мая подтверждено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны. Общее число случаев достигло 124 054 в 85 регионах, 15 013 из этих случаев закончились выздоровлением, 1 222 — летальным исходом. За сутки в России умерли 57 пациентов с коронавирусом.

Симптомов нет у 46,6% выявленных в России за сутки пациентов с COVID-19, подчеркивают в оперштабе. На данный момент в РФ проведено свыше 3,9 млн тестов на коронавирус. При этом отмечается, что со вчерашнего дня кривая заражений в России резко пошла вверх.

Статистика по регионам России

Если говорить о ситуации в регионах, то за сутки больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве — 5 358, в Подмосковье — 807, в Петербурге — 323, в Нижегородской области — 320 и в Мурманской области — 143.

По информации оперштаба, резкий прирост заболевших в столице объясняется увеличением в несколько раз скорости подтверждения тестов на COVID-19.

Топ-10 регионов с самыми высокими показателями заболеваемости на сегодняшний день выглядит так. На первом месте Москва — 62 658 заболевших, на втором месте Московская область — 13 314 инфицированных, на третьем — Петербург, где выявлено 4 734 случая. Далее следуют Нижегородская область (2 443 заболевших), Дагестан (1 662), Мурманская область (1 456), Краснодарский край (1 162), Тульская область (1 135), Ростовская область (1 106), Калужская область (1 065).

COVID-19 в мире

По состоянию на полдень 2 мая в мире зафиксировано 3 416 279 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 090 620 человек, умерли 239 808.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США — 1 131 492. Там же самая высокая смертность — с начала пандемии умерли 65 776 американцев.

На втором месте по количеству зараженных Испания — 242 988 заболевших и 24 824 умерших. На третьем — Италия, где заболели 207 428 человек, а умерли 28 236. Далее следуют Великобритания (177 454 заболевших, 27 510 умерших), Франция (167 518, 24 594), Германия (164 077, 6 736). Россия в этом списке вышла на седьмое место, за вчерашний день обогнав Турцию. Ранее на этой неделе Россия уже передвинулась с десятого сначала на девятое, а потом на восьмое место, опередив по количеству выявленных инфицированных Китай, откуда началась пандемия, и Иран.

Если же говорить о летальности как о соотношении смертей от коронавируса к числу зараженных в стране, то самая высокая наблюдается в Бельгии — 15,69%, поскольку на 49 517 заболевших там насчитывается 7 765 смертей. В Британии летальность составляет 15,51%, во Франции — 14,69%, в Италии — 13,62%, в Нидерландах — 12,3%, в США — 5,82%, а в России — 0,99%.