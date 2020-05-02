В Ливии показали документальный фильм с откровениями сирийских наемников

Триполи, 2 мая. Ливийский канал Libya Alhadath TV провел трансляцию документального фильма о сирийских наемниках, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как ранее сообщал отдел военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА), фильм стал частью программы Special Documents with Khalifa AlObaidi, показ состоялся в ночь с 1 на 2 мая. В ленте сосредоточены откровения сирийских наемников, осветивших обстоятельства своего прибытия в Ливию при помощи Турции, а также детали боестолкновений между ПНС и ЛНА.

Так, наемник Мухаммад Ибрагим рассказал, что он попал в Ливию при помощи Анкары, организовавшей перелет в Мисурату из Газиантепа с остановкой в Стамбуле. Еще один сириец по имени Мухаммад Идан Асаад заявил, что он находился в составе группы из 150 человек, которых доставили в североафриканскую страну самолетом компании Afriqiyah Airways. По его словам, вербовщики обещали им платить по две тысячи долларов, однако эти деньги так и не были выплачены.

Фильм наглядно продемонстрировал, насколько масштабно присутствие иностранных наемников в Ливии, выступающих на стороне ПНС. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари ранее сообщал, что сейчас в стране находится порядка 17 тысяч сирийских наемников, еще несколько тысяч проходят обучение в турецких тренировочных лагерях.