Минздрав РФ объяснил, когда можно отменять введенные из-за коронавируса ограничения

Москва, 2 мая. Ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавирусной инфекции, нельзя отменять сразу после достижения пика заболеваемости, нужна поэтапная система действий. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр объяснил, что процедура отхода от ограничений займет определенное время. По его словам, нужно дождаться стабилизации ситуации и контролировать популяционный иммунитет.

Мурашко считает необходимым выстроить систему, которая позволит не усугубить ситуацию и не вернуться к росту заболеваемости.

«Когда мы говорим просто — добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет», — подчеркнул он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

Министр добавил, что Россия оказалась готова к пандемии. Страна благодаря своевременному реагированию смогла выиграть несколько месяцев для подготовки системы здравоохранения.

Ранее и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала поэтапно выходить из режима ограничений. Ожидается, что процесс начнется с 12 мая.

Режим самоизоляции в регионах России начали вводить еще в конце марта. Стремительного распространения инфекции по стране помогли предотвратить именно оперативно принятые властями меры, отмечали эксперты. Решено было приостановить пассажирское сообщение с другими государствами, отменить массовые мероприятия, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, а работников — по возможности на удаленный формат работы.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусом, пишет Deita.ru. Из них около 15 тысяч пациентов выздоровели, свыше 1,2 тысячи скончались.