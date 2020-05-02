Американская система возмещения убытков бизнесу сломалась во время пандемии коронавируса

В США разгорелся скандал со страховщиками, которые отказались производить выплаты бизнесу в связи с коронавирусом. После получения требований о многомиллиардных выплатах по всей стране, американские страховщики заявили, что вред от пандемии не покрывается страховками. Претензии предъявлены компаниями, оперирующими примерно один трлн долларов ВВП.

Построенная американскими финансистами частная система возмещения убытков 20 лет собирает премии за страхование бизнеса от остановки деятельности и вдруг в США заявляют, что пандемия — это не страховой случай, и денег никто не получит.

Наиболее активную позицию в борьбе за страховые выплаты заняли компании Нью-Йорка, где коронавирусной инфекцией поражено 162 тыс. человек, умерло 12,8 тыс.

Ход конфликта

Бизнес Нью-Йорка в ряде отраслей сервисного обслуживания закрыт с начала марта, а между тем именно там занято около трех миллионов работников — 35% населения мегаполиса.

Как водится в Штатах, страховщики пользуются узаконенной формой коррупции — лоббизмом. Они защищают свои интересы в Вашингтоне на разрешенной там платной основе. В ответ застрахованные компании, представляющие 15,5 млн работников, объединились в группу защиты своих интересов. Пока что Трамп на стороне пострадавших. Проплаченные с обеих сторон лоббисты работают в кабинетах правительственных чиновников.

Наибольшего общественного внимания в борьбе со страховыми организациями добился нью-йоркский Центр изучения Холокоста Симона Визенталя, подавший на крупнейшего страховщика, компанию «Чабб», в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса. Центр добивается принципиально общего для всех пострадавших решения о незаконности отказа в выплате страховок от форс-мажора в виде пандемии. Истца можно понять: несколько десятилетий организация честно платила страховые премии, а теперь несправедливо получает отказ в выплатах. Судить «Чабб» будет жюри из 23 простых граждан.

Выводы

Провозглашенная американским правительством система компенсации убытков бизнесу не работает потому, что это невыгодно финансистам из страховых компаний. Судиться выгодней, чем платить по счетам. Разбирательство продлится несколько лет, а терпящим бедствие компаниям помощь нужна уже сейчас. К моменту, как суд окончится, многие из них перестанут существовать и обанкротятся, а миллионы людей окажутся на улице в очереди за талонами на питание. «Невидимая рука рынка» без вмешательства государства деньги не отдает.

«Чабб» — крупнейшая глобальная страховая компания, объединившая через «дочек» под своим контролем более 200 страховщиков по всему миру, среди которых в России ей через британскую «дочку» подконтрольны две лицензированных ЦБ РФ страховых компании. Они на российском страховом рынке получили прибыль более 650 млн рублей лишь за один 2018 год.