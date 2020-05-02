Фильм «Шугалей» напомнил, что террористам нельзя спускать с рук любые преступления

Триполи, 2 мая. Редакция Telegram-канала «Теория Элит» подчеркивает, что фильм «Шугалей» обращает внимание на важную проблему, которая до сих пор не решена — освобождение похищенных в Ливии россиян.

Двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологических исследований, все детали предстоящей работы они согласовали с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вскоре их задержали боевики, связанные с ПНС.

«Основаниями для ареста стали обвинения в попытке вмешательства в выборы. Официально обвинений так и не было выдвинуто, а выборы, как мы знаем, не состоялись и были перенесены на неопределенный срок», — подчеркивается в сообщении канала.

С весны прошлого года социологи находятся в заточении без суда и следствия. С адвокатом россияне смогли встретиться только единожды.Ученые находятся в полной изоляции от окружающего мира.

Возвращаясь к фильму, «Теория Элит» отмечает, что в «Шугалее» в подробностях рассказывается не только о работе социологов, но и о позиции ПНС.

«Достаточно ясно обозначается позиция ливийских властей — удержание российских специалистов ими в заточении уже не раз называлось политическим шантажом», — уточняет редакция.

Фильм «Шугалей» помогает привлечь внимание к этой непростой ситуации, подчеркивая, что ни при каких обстоятельствах нельзя спускать с рук террористическим режимам преступления против граждан.