Более 60 студентов астраханского вуза заразились коронавирусом

Астрахань, 2 мая. Число зараженных коронавирусом студентов Астраханского Государственного технического университета (АГТУ) возросло до 61, сообщили в Минздраве Астраханской области.

Коронавирус подтвердился у находящихся на карантине студентов общежития, которое находится на улице Савушкина в Астрахани. Два человека госпитализированы в инфекционную больницу, у 58 человек болезнь протекает без симптомов.

Одного пациента направили на домашнее лечение, у него также нет симптомов. В здании общежития продолжается карантин.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились пять студентов АГТУ, здание было взято под охрану. Как рассказали в Минздраве, общее число зараженных в регионе составило 487 человек, четыре человека скончались.

Ранее сообщалось, что в Омской области за последние сутки коронавирус выявили у девяти человек. Всего в регионе зарегистрировано 116 случаев коронавируса.

Рост заболеваемости коронавирусом также зафиксировали в Челябинской области, где за сутки заболели 65 человек. Российские власти призвали граждан оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.