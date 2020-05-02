Авторы «Шугалея» несколько раз намекнули, что россиян надо освободить по-хорошему

Триполи, 2 мая. Военкор Михаил Андроник сообщил, что ему понравился фильм «Шугалей» о российских социологах, похищенных боевиками в Ливии. Своим мнением журналист поделился в своем Telegram-канале «Ратник 2-го разряда».

Андроник отметил, что не считает себя экспертом в ближневосточных вопросах, однако ему очень понравилось увиденное. Возвращаясь к непростой жизненной ситуации, в которой оказались россияне, журналист подчеркнул, что спасать их нужно любыми способами.

«Да огонь, вообще.... А ребят надо вытаскивать, любыми способами», — написал он.

По его словам, авторы фильма несколько раз намекнули, что похищенных социологов лучше отпустить по-хорошему.

«Дай Бог, чтобы так и было», — подытожил военкор.

Напомним, художественный фильм «Шугалей» повествует о событиях, произошедших с членами российской исследовательской группы в Ливии. В мае 2019 года Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики, после их без всяких обвинений поместили в тюрьму «Митига». Социологи все еще удерживаются в тюрьме, никаких следственных мероприятий по их делу не ведется.