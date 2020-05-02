Минздрав РФ не видит оснований считать ситуацию с COVID-19 стабилизировавшейся

Москва, 2 мая. Режим самоизоляции в России необходимо соблюдать и дальше, поскольку пока нет оснований считать, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что пока пренебрегать правилами безопасности нельзя.

«Соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией», — подчеркнули в пресс-службе.

Режим самоизоляции в России ввели еще в конце марта: вначале в Москве, а затем примеру столицы последовали и другие регионы. Как сообщили в субботу в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции, за минувшие сутки зафиксировали более девяти тысяч новых случаев заражения. Число заболевших в стране превысило отметку в 124 тысячи, пишет НСН.

Симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых.

По последним данным, коронавирусом заболели уже более 3,4 миллиона человек практически по всему миру, около 239 тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Разработкой вакцины занимаются ученые многих стран, в том числе России. Научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований, поэтому ожидается, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в скором времени.