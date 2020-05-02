Актеры «Улиц разбитых фонарей» порадовались за исполнителя главной роли в фильме «Шугалей»

Заслуженные артисты РФ Алексей Нилов и Сергей Селин, известные по работе в сериале «Улицы разбитых фонарей», рекомендовали к просмотру фильм «Шугалей» тем, кто его еще не видел. Актеры заявили, что очень рады за своего коллегу Кирилла Полухина, исполнившего в картине главную роль.

По словам Алексея Нилова, фильм, рассказывающий о социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, год удерживаемых нелегитимной триполитанской властью в тюрьме из-за исследования, которое может ей навредить, ему понравился.

«Конечно, я немного предвзято отношусь, потому что картину снимала моя контора. Но нельзя не отметить прекрасную операторскую работу, отличную актерскую игру, работу всей съемочной группы. Но самое главное, что фильм основан на реальных событиях, это почти документальная история, поэтому здесь нет развлекательной составляющей. Это хорошее серьезное кино. Оно мне понравилось», — сказал Алексей Нилов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Коллега Нилова по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин тоже считает, что фильм «Шугалей» получился достойным.

«Я хорошо знаю исполнителя главной роли в фильме «Шугалей» Кирилла Полухина. Очень рад за него. Рад, что у него карьера пошла вверх, что он играет такой хороший материал», — сказал в комментарии ФАН Сергей Селин.

Напомним, премьера фильма «Шугалей» состоялась вечером 1 мая на телеканале НТВ. Режиссер Денис Нейманд взял за основу реальную историю двух российских социологов, которые отправились в Ливию по приглашению находящегося в Триполи Правительства национального согласия. Там они столкнулись с террористическими действиями этой самой власти. В мае 2019 года Шугалея и Суэйфана, раскопавших в своей работе нечто такое, что напугало ПНС Ливии, без предъявления каких-либо обвинений заточили в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», известной своими пытками.