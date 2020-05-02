Сирия, 2 мая. Взрыв неразорвавшегося кассетного снаряда убил мужчину и ребенка в Даръа. На юге провинции Идлиб террористы обстреляли окрестности мирного поселения. «Сирийская национальная армия» несет потери в Алеппо из-за междоусобных стычек в своих рядах. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной техники на юг Идлиба и провели воздушную разведку на севере Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): несет потери в результате междоусобного конфликта в Алеппо; на севере Ракки нейтрализовала четырех членов «Демократических сил Сирии».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла окрестности города Кафр-Набель на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в установке бомбы в автомобиль и лишились четырех бойцов в результате столкновения с отрядом «Сирийской национальной армии» в Ракке.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоне операции «Щит Евфрата» продолжились междоусобные стычки в рядах «Сирийской национальной армии». Как сообщает telegram-канал @BNN_Syr, ночью продолжились столкновения между группировками, входящими в СНА в городе Джераблус. Как передуют местные источники, боевики «Ахрар аш-Шаркыя» вступили в конфликт с военной полицией СНА, застрелив двух военный полицейских. Ранее поступали сведения о троих раненых. Напомним, что конфликт внутри группировки был спровоцирован 27 марта в городе Аль-Баб, когда военная полиция случайно убила лидера разведки «Ахрар аш-Шаркыя» — Абу Расула. Он и его сподвижники оказали сопротивление при задержании за нарушение комендантского часа.

Агентство Step News передает, что турецкие истребители F16 совершили разведывательные полеты в воздушном пространстве над Аль-Бабом и его окрестностями на северо-востоке провинции.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда погиб один мирный житель и ребенок. Трагедия произошла в поселке Босра аш-Шам. По данным источника, снаряд остался после боевых действий против незаконных вооруженных группировок, которые развернулись в указанном регионе в 2018 году. Наибольшее количество случаев подрыва боеприпасов фиксируются в районах, особо подверженных осадкам — во влажных регионах местные жители часто собирают для продажи трюфельные грибы, но рискуют подорваться на неразорвавшихся снарядах или минах-ловушках, оставленных боевиками.

Провинция Идлиб

В Идлибе турецкие войска продолжают переброску военной техники и подкреплений. Согласно данным агентства Step News, конвой ВС Турции вошел в Сирию из турецкой провинции Хатай через погранпереход «Кафр-Лусин» и позднее был замечен при движении в направлении к линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок на юге провинции.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев сообщил на брифинге, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) обстреляли окраине города и. Кроме того, он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Провинция Ракка

На севере провинции неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль боевиков «Ахрар аш-Шаркыя». При детонации бомбы получили ранения несколько человек. В настоящее время ни одна из группировок, действующая в провинции не взяла на себя ответственность за установку СВУ в автомобиль. «Ахрар аш-Шаркыя» подозревает что взрыв был подстроен боевиками «Демократических сил Сирии», те совершают вылазки в зоны их оккупации с целью организации диверсий.

По информации источника в сети Twitter @CalibreObscura, ночью курдские бандформирования предприняли попытку проникнуть за линии обороны «Сирийской национальной армии» у города Айн-Исса. В результате завязавшейся перестрелки были ликвидированы четверо боевиков SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.