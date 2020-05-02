Джабаров: Россиянам важно увидеть фильм «Шугалей», чтобы знать правду

Москва, 2 мая. Фильм «Шугалей», показывающий реальную историю российских социологов, оказавшихся в ливийском плену, стал подтверждением того, что РФ ничего не прячет и не скрывает от своих граждан. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Премьера картины, основанной на реальных событиях, состоялась 1 мая. Из-за пандемии зрители увидели ее сразу на телеэкранах. Сенатор отметил, что рассказать россиянам правду о судьбе отечественных специалистов в Ливии было важно.

«Россия никогда ничего не скрывает и не прячет. У нас одна из самых открытых в этом плане стран, и каждый человек сам делает выводы от просмотренного. Когда люди знают правду, это всегда позитивно сказывается», — сказал он в комментарии для iReactor.

Сенатор критически прокомментировал происходящее с пленными социологами в Ливии. Он обратил внимание, что они оказались узниками в государстве, фактически управляемом террористами.

«То, что происходит в Ливии с нашими пленными — это полное безобразие. Меры по их освобождению принимаются, просто там пока даже не с кем вести переговоры. Ливия — страна, где нет реальной власти. Россия всегда борется за своих граждан, которые попадают в беду. Будем надеяться, что ситуация в Ливии все же стабилизируется, и нам удастся вернуть наших граждан, которые находятся в плену», — резюмировал Джабаров.

Фильм «Шугалей» режиссера Дениса Нейманда рассказывает историю сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены боевиками в Ливии во время командировки в 2019 году и помещены в частную тюрьму «Митига».

Они прибыли в государство для проведения социологических исследований, которые были согласованы с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Однако их похитили и передали радикалам связанной с ПНС группировки RADA.

Мужчины по-прежнему находятся в заключении в тюрьме, отличающейся тяжелыми условиями содержания. Более того, они сидят там без предъявленных обвинений.