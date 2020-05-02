Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

Москва, 2 мая. Средний курс доллара к рублю может вырасти к концу 2020 года в виду сложившейся нестабильной ситуации в мировой экономике. Об этом заявили аналитики Сбербанка, составившие макропрогноз на следующие два года.

Вероятную стоимость американской валюты специалисты вычислили, учитывая ряд экономических факторов. Эксперты в расчетах опирались на цену барреля нефти российской марки Urals.

По данным Сбербанка, в 2020 году средняя цена доллара может установиться на позиции в 70,7 рубля. В следующие годы будут наблюдаться незначительные колебания. В 2021 году банк прогнозирует средний курс валюты на отметке в 70 рублей, в 2022 году — 70,5 рубля.

Такой макропрогноз скорректирован с учетом последних событий на финансовом рынке, в том числе на базе информации о пандемии коронавируса и общемировом спаде производства. Отношение роста к прошлому году составит около шести рублей.

Напомним, что еще в январе доллар стоил 61 рубль, в начале марта — 66 рублей. Затем переговоры по продлению сделки ОПЕК+ обернулись провалом, после чего рухнули цены на нефть на мировом рынке. Россия на встрече настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК требовала дополнительного снижения добычи. Стороны не смогли договориться.

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, о котором страны договорились 12 апреля, вступило в силу 1 мая. Уже фиксируется рост мировых цен на нефть, пишет НСН.