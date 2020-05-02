Корнилов объяснил, почему Трампу нужен на Украине посол-артиллерист

Киев, 2 мая. Американскому президенту Дональду Трампу нужен артиллерист, готовый исполнять приказы, а не дипломат, заявил украинский политолог Владимир Корнилов, комментируя предложенную главой США кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла в Киеве.

По словам эксперта, украинское направление очень важно для Трампа. Более того, американский лидер решил активизировать деятельность на Украине из-за Джо Байдена — младшего, который является единственным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах, указал Корнилов.

Он также считает, что Трампу с послами на Украине не везет. Сначала главу Белого дома подставила посол, а затем президента США сдал на слушаниях отставной дипломат, которого Трамп назначил временным поверенным, указал Корнилов.

«Ему нужен был какой-нибудь человек более дисциплинированный. Вот поэтому пал выбор на отставного, опять-таки мягко скажем, далеко не юного генерала, который сам признавался не так давно, что он хоть и служил военным атташе в посольстве США в России, но всегда оставался артиллеристом, — сказал политолог в беседе с «ПолитРоссией». — Вот сейчас Трампу нужен, как он считает, скорее не дипломат, а артиллерист, который будет выполнять приказы. Я думаю, что этим и обусловлен его выбор».

По мнению украинского эксперта, Дейтон будет заниматься американо-украинскими отношениями и не будет работать над российским направлением.