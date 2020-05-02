Более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки

Москва, 2 мая. Более девяти тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.

В топ-5 регионов РФ с наибольшим числом выявленных за последние 24 часа больных попали Москва (5258), Московская область (807), Петербург (323), Нижегородская область (320) и Мурманская область (143). Всего в стране за время пандемии выявлено 124 054 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

За последние сутки победили пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, 1793 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 15 013.

Также за сутки от инфекции скончались 57 человек. За весь период эпидемии в России от коронавируса умерли 1222 человека.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян с помощью математической модели определил пики заболеваемости коронавирусом в федеральных округах. По его мнению, пик эпидемии во всех округах придется на май.