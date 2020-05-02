Названы лидеры среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом

Москва, 2 мая. Москва, Московская область и Санкт-Петербург лидируют в топе регионов России по числу заразившихся коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции в стране.

По данным ведомства, в столице зафиксировано 62,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 695 скончались. В Подмосковье — 13,3 тысячи заболевших, 503 выздоровевших и 109 летальных случаев.

В Северной столице, по данным оперштаба, число заболевших достигло 4,7 тысячи, из них вылечили 877 пациентов, 33 умерли.

Лидерами по числу заболевших в оперативном штабе также назвали Нижегородскую область (2,4 тысячи), Дагестан (1,6 тысячи), Мурманскую область (1,4 тысячи), Краснодарский край (1,1 тысячи), Тульскую, Ростовскую и Калужскую области (около 1,1 тысячи заболевших в каждом регионе).

В целом, в России за сутки выявлено 9,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших превысило отметку в 124 тысячи человек. Из них около 15 тысяч пациентов выздоровели, свыше 1,2 тысячи скончались.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Заболели, по данным Всемирной организации здравоохранения, свыше трех миллионов человек.

Разработкой вакцины занимаются ученые многих стран, в том числе России. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в скором времени, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.