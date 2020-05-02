Выпавшая из окна главврач госпиталя для ветеранов скончалась в Красноярске

Красноярск, 2 мая. Врио главврача госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая скончалась в реанимации, сообщили в Минздраве Красноярского края.

Непомнящая умерла 1 мая, врачи боролись за ее жизнь почти неделю. 25 апреля 47-летнего главврача нашли на асфальте возле госпиталя в Красноярске.

Она получила множественные травмы, которые характерны для падения с высоты. Предположительно, она выпала из окна пятого этажа. Женщину срочно госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти пострадавшую.

У врача остались двое сыновей, у одного из них были проблемы со здоровьем. Коллеги считали Непомнящую очень спокойным и уравновешенным человеком, профессионалом в своем деле.

Следственный комитет начал проверку после инцидента, правоохранители выясняют обстоятельства, при которых врач получила травмы.