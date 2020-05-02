Заменивший Васильева Пельш рассказал, что удивило его на «Модном приговоре»

Москва, 2 мая. Валдис Пельш рассказал о слаженной работе в программе «Модный приговор», где он стал ведущим, пока Александр Васильев соблюдает двух недельный карантин.

Изменения в составе ведущих популярного шоу на Первом канале произошли из-за пневмонии — Александр Васильев и Надежда Бабуина подцепили инфекцию и проходили лечение. Сейчас подменяет Васильева Дмитрий Дибров и Валдис Пельш, а вместо Бабкиной работает юмористка Екатерина Скулкина.

Пельш признался, что до этого не смотрел «Модный приговор», а познакомился с ним уже после приглашения на съемки.

«Честно скажу, на телевидении, наверное, нужно еще поискать человека более далекого от моды, чем я. Но это наша работа», — сказал 52-летний ведущий в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что в шоу ему помогали его соведущие Эвелина Хромченко и Екатерина Скулкина. Более того, знаменитость удивила слаженность съемочной группы, благодаря чему не было потеряно ни одной минуты. По его словам, каждая программа его удивляла, он также восхитился реакцией участников шоу, которые без какого-либо наигрыша показывали свои эмоции.