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Редакция ФАН нашла нового свидетеля поведавшего о зверствах Короткова во время службы в милиции

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Редакция ФАН нашла нового свидетеля поведавшего о зверствах Короткова во время службы в милиции

В истории с участием Дениса Короткова, прострелившего одному из членов петербургской ОПГ обе ноги, появились новые подробности. Федеральное агентство новостей нашло человека, лично знакомого с Иваном Ковбаном, который согласился открыто рассказать, как «полицейский» Денис Коротков угрожал в больнице покалеченному им же человеку, предлагая сохранить жизнь в обмен на молчание о делах «правильных людей».

ФАН ранее публиковал расследования о службе в 40-м отделении МВД Фрунзенского района действующего сотрудника «Новой Газеты» Дениса Короткова. В ходе общения с источниками, бывшими сослуживцами Короткова, удалось выяснить, что нынешний «борец за правду» ранее употреблял наркотические вещества, брал взятки от преступников, «отмазывал» наркоманов и покрывал барсеточников, а также пытал людей.

Редакция ФАН нашла нового свидетеля поведавшего о зверствах Короткова во время службы в милиции

Нам также стало известно, что во время одного из допросов Коротков устроил самосуд над уроженцем Украины, представителем одной из петербургских ОПГ Иваном Ковбаном. Слово «правопорядок» «полицейский» Коротков понимал по-своему – он просто наводил свои. А потому после задержания избил Ковбана в отделении и прострелил обе коленные чашечки. Инцидент стал следствием неосторожности самого бандита, который перешел дорогу кавказскому криминалитету, пользующемуся услугами Короткова.

Коротков на службе у криминалитета

Федеральное агентство новостей продолжило искать свидетелей, которые бы могли рассказать детали расправы над Ковбаном – пускай и бандитом, но все же человеком. В итоге журналистам удалось найти человека по имени Владимир, лично знакомого с Иваном Ковбаном. Собеседник издания не побоялся открыто рассказать о преступлении Короткова. Он раскрыл новые подробности истории с пытками, рассказав о том, как Коротков угрожал убийством покалеченному человеку, лежащему на больничной койке.

Владимир в беседе с журналистом рассказал, что Ивана Ковбана знал хорошо, так как общался с ним в то время, когда он жил в Санкт-Петербурге.

«Да я довольно хорошо Ваню знал. Когда он был «братком», мы довольно хорошо общались, когда в Петербурге жили», - отметил Владимир.

По словам собеседника ФАН, Ковбан стал жертвой «не стычки», а заказа оппонирующей бандитской кавказской группировки. «Приговор» в действие привел Денис Коротков, в те годы служивший в отделе МВД Фрунзенского района.

«Это стычкой я бы не назвал. То есть не я бы не назвал, мне Иван рассказывал. Это вовсе не стычка была, это был конкретный заказ совершенно. У Вани были <…> разборки с азерами. И там вот появился милиционер Коротков. Он как раз его и арестовал», - отметил собеседник ФАН.

Владимир не сомневается, что речь идет о том самом Короткове, который сегодня работает в «Новой Газете», выставляя себя «поборником справедливости» и «адептом морали», порицающим пытки. Избитый Ковбан при личных встречах неоднократно рассказывал о том дне, с ужасом и нервными передергиваниями вспоминая, как сотрудник МВД «мордовал» его и угрожал убийством.

Редакция ФАН нашла нового свидетеля поведавшего о зверствах Короткова во время службы в милиции

Убью тебя, прикопают – делов-то

После «допроса с пристрастием» Ковбана в городскую больницу доставили те же полицейские, которые и задержали его ранее, цинично оставив искалеченного человека на попечение врачам. По словам Владимира, этой ситуацией пользовался и сам Коротков, угрожая искалеченному человеку на больничной койке окончательной расправой в том случае, если Иван не прекратит конфликтовать с «правильным людьми» - представителями кавказской групппировки. Ковбану не к кому было обратиться за помощью. Врачи не поверят, полицейские и бандиты – не поймут.

«Ну Иван был бандитом же. По их понятиям «западло» это было. Мало того, в скорой даже не поверили, что на нем это были следы пыток милиции. Считали, что это следы разборок бандитских обычные. Коротков приходил к нему в больницу и обещал-таки добить. Он говорил, что проблем у него не будет. Убьет его, прикопают - делов-то», - рассказал собеседник ФАН.

В завершении интервью Владимир отметил, что Иван после встречи с Коротковым оказался в тяжелом состоянии. Его настолько сильно избили, что причиненные травмы на всю оставшуюся жизнь сделали его инвалидом.

«После этих пыток он сломался. Перестал уже быть тем человеком, которым был. Превратился в какую-то тряпку. Это очень жестоко на самом деле. Так вот с людьми нельзя поступать, какими бы они ни были», - подытожил Владимир.

Редакция ФАН не смогла поговорить с самим Иваном Ковбаном. Как оказалось, он скончался после продолжительной болезни. Отсутствие реального потерпевшего - это одно из многих обстоятельств на сегодняшний день, мешающих привлечь Короткова к ответственности. От тюрьмы сотрудника «Новой» спасают и услуги определенных людей, оказавших помощь в сокрытии неудобной истории. О том, кто помог экс-полицейскому, а ныне «журналисту» Короткову уйти от наказания, – в следующих материалах.

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