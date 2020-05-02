Редакция ФАН нашла нового свидетеля поведавшего о зверствах Короткова во время службы в милиции

В истории с участием Дениса Короткова, прострелившего одному из членов петербургской ОПГ обе ноги, появились новые подробности. Федеральное агентство новостей нашло человека, лично знакомого с Иваном Ковбаном, который согласился открыто рассказать, как «полицейский» Денис Коротков угрожал в больнице покалеченному им же человеку, предлагая сохранить жизнь в обмен на молчание о делах «правильных людей».

ФАН ранее публиковал расследования о службе в 40-м отделении МВД Фрунзенского района действующего сотрудника «Новой Газеты» Дениса Короткова. В ходе общения с источниками, бывшими сослуживцами Короткова, удалось выяснить, что нынешний «борец за правду» ранее употреблял наркотические вещества, брал взятки от преступников, «отмазывал» наркоманов и покрывал барсеточников, а также пытал людей.

Нам также стало известно, что во время одного из допросов Коротков устроил самосуд над уроженцем Украины, представителем одной из петербургских ОПГ Иваном Ковбаном. Слово «правопорядок» «полицейский» Коротков понимал по-своему – он просто наводил свои. А потому после задержания избил Ковбана в отделении и прострелил обе коленные чашечки. Инцидент стал следствием неосторожности самого бандита, который перешел дорогу кавказскому криминалитету, пользующемуся услугами Короткова.

Коротков на службе у криминалитета

Федеральное агентство новостей продолжило искать свидетелей, которые бы могли рассказать детали расправы над Ковбаном – пускай и бандитом, но все же человеком. В итоге журналистам удалось найти человека по имени Владимир, лично знакомого с Иваном Ковбаном. Собеседник издания не побоялся открыто рассказать о преступлении Короткова. Он раскрыл новые подробности истории с пытками, рассказав о том, как Коротков угрожал убийством покалеченному человеку, лежащему на больничной койке.

Владимир в беседе с журналистом рассказал, что Ивана Ковбана знал хорошо, так как общался с ним в то время, когда он жил в Санкт-Петербурге.

«Да я довольно хорошо Ваню знал. Когда он был «братком», мы довольно хорошо общались, когда в Петербурге жили», - отметил Владимир.

По словам собеседника ФАН, Ковбан стал жертвой «не стычки», а заказа оппонирующей бандитской кавказской группировки. «Приговор» в действие привел Денис Коротков, в те годы служивший в отделе МВД Фрунзенского района.

«Это стычкой я бы не назвал. То есть не я бы не назвал, мне Иван рассказывал. Это вовсе не стычка была, это был конкретный заказ совершенно. У Вани были <…> разборки с азерами. И там вот появился милиционер Коротков. Он как раз его и арестовал», - отметил собеседник ФАН.

Владимир не сомневается, что речь идет о том самом Короткове, который сегодня работает в «Новой Газете», выставляя себя «поборником справедливости» и «адептом морали», порицающим пытки. Избитый Ковбан при личных встречах неоднократно рассказывал о том дне, с ужасом и нервными передергиваниями вспоминая, как сотрудник МВД «мордовал» его и угрожал убийством.

Убью тебя, прикопают – делов-то

После «допроса с пристрастием» Ковбана в городскую больницу доставили те же полицейские, которые и задержали его ранее, цинично оставив искалеченного человека на попечение врачам. По словам Владимира, этой ситуацией пользовался и сам Коротков, угрожая искалеченному человеку на больничной койке окончательной расправой в том случае, если Иван не прекратит конфликтовать с «правильным людьми» - представителями кавказской групппировки. Ковбану не к кому было обратиться за помощью. Врачи не поверят, полицейские и бандиты – не поймут.

«Ну Иван был бандитом же. По их понятиям «западло» это было. Мало того, в скорой даже не поверили, что на нем это были следы пыток милиции. Считали, что это следы разборок бандитских обычные. Коротков приходил к нему в больницу и обещал-таки добить. Он говорил, что проблем у него не будет. Убьет его, прикопают - делов-то», - рассказал собеседник ФАН.

В завершении интервью Владимир отметил, что Иван после встречи с Коротковым оказался в тяжелом состоянии. Его настолько сильно избили, что причиненные травмы на всю оставшуюся жизнь сделали его инвалидом.

«После этих пыток он сломался. Перестал уже быть тем человеком, которым был. Превратился в какую-то тряпку. Это очень жестоко на самом деле. Так вот с людьми нельзя поступать, какими бы они ни были», - подытожил Владимир.

Редакция ФАН не смогла поговорить с самим Иваном Ковбаном. Как оказалось, он скончался после продолжительной болезни. Отсутствие реального потерпевшего - это одно из многих обстоятельств на сегодняшний день, мешающих привлечь Короткова к ответственности. От тюрьмы сотрудника «Новой» спасают и услуги определенных людей, оказавших помощь в сокрытии неудобной истории. О том, кто помог экс-полицейскому, а ныне «журналисту» Короткову уйти от наказания, – в следующих материалах.