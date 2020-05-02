Миро оценила перспективы Кудрявцевой в суде с Разиным

Москва, 2 мая. Блогер Лена Миро убеждена, что судебные разбирательства ведущей Леры Кудрявцевой с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным завершатся для теледивы позором. По прогнозам Миро, вместо ожидаемой крупной компенсации Кудрявцева добьется лишь официального подтверждения своей низкой социальной ответственности.

В своем блоге скандально известная Миро сообщила, что обсудила перспективы дела звезд шоу-бизнеса с юристами, и узнала, что звезде ТВ предстоящий процесс не сулит ничего хорошего.

«Выяснилось, что перспектив, кроме позора, у Леры нет никаких. То есть, когда бывший депутат Разин притащит в суд свидетелей, которые подтвердят занятия Леры сексом за деньги, решение будет однозначным — отказ в иске», — написала она.

По словам Миро, задавленная доказательствами Кудрявцева получит решение, фактически означающее, что ее социальная ответственность очень низка, и станет первой, кто получил официальное подтверждение об этом от суда.

«Если мне не изменяет память, такого у нас в стране еще не было. Были слухи, что та или иная особа эскортница. Но вот официального звания «проститутка», подтвержденного решением суда,— такого еще точно не было», — отметила блогер.

Миро пообещала обеим сторонам процесса личную информационную поддержку и выразила надежду, что «истина всплывет».

«Нужны официальные бумаги! Проститутка? Иди в суд и получи документ!» — резюмировала она.

О том, что Кудрявцева подала в суд на Разина, стало известно накануне. Таким образом телеведущая решила расквитаться с продюсером за многочисленные нападки в ее адрес.

Разин иск звезды ТВ принял с воодушевлением. Он объявил, что имеет компрометирующую теледиву информацию, которую предоставит во время процесса, и пообещал вести из зала суда прямую трансляцию.