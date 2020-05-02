Российский медгруз для борьбы с коронавирусом доставили в Алжир. ФАН-ТВ

Российский военный самолет доставил в Алжир медицинский груз. В аэропорт Буфарик прибыл борт с дистанционными датчиками температуры и другим оборудованием, необходимым для борьбы с пандемией. Гуманитарную помощь встречали министр здравоохранения Алжира Абдель-Рахман бен Бузид, а также посол России в Алжире Игорь Беляев.

«Есть хорошая арабская пословица, что друг познается в момент беды. Алжирский и русский народ всегда были едины и стояли друг за друга. И в этот критический момент для всех народов пандемия показывает нам, что наш мир — это одна деревня, и мы должны помогать друг другу», — отметил российский дипломат.

С этим согласны и алжирском военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что эта инициатива призвана укрепить сотрудничество и отношения между двумя странами.

Добавим, по данным Университета Джонса Хопкинса, к началу мая в Алжире подтверждено 4154 случая заболевания коронавируса. Болезнь унесла жизни 453 человек.