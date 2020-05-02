Более 1,5 тысячи полицейских обеспечат порядок в Одессе в годовщину трагедии

Одесса, 2 мая. Более 1,5 тысячи сотрудников полиции обеспечат порядок, общественную безопасность и соблюдение карантинных мер в Одессе в годовщину трагических событий, произошедших в городе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили украинские СМИ.

В Одессе в субботу проходят траурные мероприятия. Куликово поле оцеплено по периметру, правоохранители пропускают людей с цветами только по двое. Полицейские следят за соблюдением дистанции. Под охрану взята также Соборная площадь.

К Дому профсоюзов с самого утра стали приходить одесситы, чтобы почтить память погибших. Среди прибывших к зданию замечены экс-депутат Рады Евгений Мураев и представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик.

Пришли к Дому профсоюзов также сторонники Майдана и члены националистического «Правого сектора»1 (запрещен в РФ), которые разбились на небольшие группы.

Напомним, в 2014 году украинские активисты, недовольные государственным переворотом в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая там вспыхнули беспорядки, закончившиеся разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором прятались противники смены власти. Жертвами трагедии стали 48 человек, еще 250 пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.