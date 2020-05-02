Звезда «Дома-2» заступился за Тодоренко, раскритиковав «языки» Собчак и Бузовой

Москва, 2 мая. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) заступился за телеведущую Регину Тодоренко, затравленную из-за слов о домашнем насилии.

Абрикосов заявил, что не согласен с высказыванием звезды «Орла и решки», но устраивать для нее публичную «порку» не самый правильный метод. Он возмутился, что соцсети ополчились именно на Тодоренко, хотя «наказания» заслуживают и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Он напомнил, что скандалы происходили и с телеведущей Ольгой Бузовой, пошутившей о блокаде, и участницами Comedy Women, которые добавили в номер шутку о генерале Карбышеве, и актрисой Марией Голубкиной, раскритиковавшей «вонючих бабок» в храмах. Однако он, по словам блогера, они продолжают работать.

«А Ксению Собчак за все ее высказывания давно уже пора пропустить через мясорубку, однако она ведущая Первого канала. И список можно продолжать долго. Так почему же все ополчились на Регину Тодоренко?!» — написал Абрикосов.

Он призвал людей задуматься над словами Тодоренко еще раз.

Скандал с Региной Тодоренко разгорелся после ее слов о домашнем насилии. Девушка в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что делали жертвы домашнего насилии, чтобы их не били.

Ее высказывание вызвало осуждение в социальных сетях. Позднее звезда извинилась и попыталась объяснить свое высказывание. На фоне скандала некоторые рекламодатели разорвали с Тодоренко контракты, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года».