Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и малярией(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, The Global Fund)активно помогает организациям секс-работников по всему миру. Он же – спонсор вышеупомянутой Международной сети людей, употребляющих наркотики (INPUD).