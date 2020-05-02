Достоверно неизвестно, сколько россиян задействованы в сфере сексуальных услуг. В 2017 году в Конституционном суде России называли
цифру в 4,5 миллиона человек. В июне 2019 года «Форум секс-работников» представил сведения
о четырех миллионах, в апреле 2020 года та же организация сообщала
уже о пяти миллионах, тогда как в аналогичном движении «Серебряная роза» насчитали лишь три миллиона человек.
«Продавать» и организовывать коммерческий секс в России запрещено законом. Согласно статье 6.11 КоАП, занятие проституцией наказывается штрафом в размере 1500-2000 рублей.