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Пропагандирующие в России
наркоманию фонды и НКО Запада
пытаются легализовать проституцию
Разветвленная сеть западных фондов и НКО, сотрудничающих с миллиардером Джорджем Соросом, осуществляет негативное влияние на российское общество, пытаясь навязать легализацию проституции по технологии пропаганды наркотиков, осуществляемое в России этими же организациями.
В прошлом расследовании журналисты ФАН рассказали, как оппозиционные издания публикуют информацию, имеющию признаки пропаганды наркотиков в России. На этот раз издания описали «проблемы» не только наркоманов, но и других социальных слоев населения, ведущих аморальный образ жизни –проститутки, преступники. «Новая газета» пошла дальше всех и изучила влияние пандемии на работорговлю. Многие издания заинтересовала секс-индустрия – свои исследования выпустили одновременно авторы «МБХ-медиа», «Медиазоны» и «Новой газеты».
Либералы требуют помочь секс-работникам
Авторы статей о проституции во время эпидемии осуждают российское общество за нетерпимость, а государство – за нежелание поддержать секс-индустрию рублем. «МБХ-медиа», которое давно выступает за легализацию проституции, публикуя статьи о «дремучем подходе к древнейшей профессии» в России, разместило материал Зои Световой, чей журналистский взгляд на права человека отмечен многочисленными премиями организаций-иноагентов. Светова обвиняет российское правительство в отсутствии помощи секс-работникам, объясняя свою позицию категорично:
«Мы будем их защищать, потому что государство их не защищает. Оно не защищает никого».
Западные фонды против стереотипов
Лояльное отношение оппозиционных изданий к проституции и другим видам антисоциального поведения, таким как наркомания, может объясняться позицией зарубежных спонсоров российских либералов. Некоторые фонды, такие как признанный в РФ нежелательной организацией фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, многие годы выступают за декриминализацию проституции.
В 2018 году «Открытое общество» объявило конкурс на получение финансирования для разрушения стереотипов о секс-работе во Франции, Испании и Швеции. Цель – поменять отношение общества к проституции, избавив продажу интимных услуг от табуирования и стигматизации.
«В Европе рассказы о секс-работниках значительно изменились за последние десятилетия. В прошлом секс-работники обычно воспринимались как преступники, аморальные личности или переносчики болезней», - отмечается на сайте фонда.
Тем не менее, «Открытое общество» не останавливается на достигнутом. В фонде уверены, что считать проституцию формой насилия над женщинами или приравнивать к работорговле неправильно. Это «чрезмерное упрощение» привело к таким же упрощенным законам, считают в «Открытом обществе». Фонд негативно оценивает криминализацию покупки интимных услуг в ряде стран Западной Европы, так как это «толкает проституцию в подполье» и «усиливает стигматизацию».
Примечательно, что продвигающие в общество идею легализации проституции фонды Сороса также активно пропагандируют наркоманию. Об этом более подробно можно узнать в расследовании ФАН.
Только для «своих»
Одним из условий получения гранта «Открытого общества» является наличие на руководящих постах секс-работников. Аналогичные требования выдвигаются и многочисленными организациями по защите наркопотребителей.
«Открытое общество» интересуется также положением проституток в США, особенно заботясь о меньшинствах. Приоритетом в получении правозащитного гранта от 2019 года пользовались группы секс-работников, в числе которых состояло как можно больше трансгендеров.
Фонды Сороса «Открытое общество» были признаны в России нежелательными в ноябре 2015 года, после чего свернули работу на территории страны. Но они продолжают действовать через подконтрольные структуры, навязывая представления о норме и вмешиваясь в законодательный процесс.
Что говорит закон
Достоверно неизвестно, сколько россиян задействованы в сфере сексуальных услуг. В 2017 году в Конституционном суде России называли цифру в 4,5 миллиона человек. В июне 2019 года «Форум секс-работников» представил сведения о четырех миллионах, в апреле 2020 года та же организация сообщала уже о пяти миллионах, тогда как в аналогичном движении «Серебряная роза» насчитали лишь три миллиона человек.

«Продавать» и организовывать коммерческий секс в России запрещено законом. Согласно статье 6.11 КоАП, занятие проституцией наказывается штрафом в размере 1500-2000 рублей.
Кодекс об административных правонарушениях запрещает «получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией» (статья 6.12 КоАП РФ). Уголовный кодекс также предусматривает наказание за вовлечение и организацию занятия проституцией, а также за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (статьи 240 и 241 УК РФ).
Нелегальные «профсоюзы» регулярно выступают за ослабление наказаний за предоставление коммерческих интимных услуг. В марте 2020 года движение «Форум секс-работников» приняло участие в обсуждении проекта КоАП накануне Международного дня защиты прав секс-работников. Активисты потребовали отменить штрафы за проституцию, назвав проект КоАП «противоречащим» российскому законодательству и принципам гуманизма. Процесс освещали на сайте Координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в России Глобального фонда, о котором мы расскажем далее.
«Форум секс-работников»
Российское движение «Форум секс-работников» с 2015 года занимается декриминализацией проституции в стране на средства международных спонсоров, в частности, Глобального фонда. Одним из условий получения финансирования было «преодоление правовых барьеров».
При зачислении в штат организации отдается предпочтение «своим». Это приводит к появлению таких необычных должностей, как «юристы-секс-работники». Также в компании работают психологи.
«Серебряная Роза»
Помимо «Форума секс-работников», в РФ действует ряд аналогичных организаций, таких как «Серебряная Роза». Охватившее 40 городов России движение с главным офисом в Санкт-Петербурге позиционирует себя как защитника «здоровья, достоинства и прав человека». Впрочем, организаторы признаются, что лукавят, ставя здоровье на первое место. Иначе, отмечает учредитель «Серебряной розы» Ирина Маслова, рассчитывать на диалог с правительством не приходится.
В числе основных направлений работы указаны формирование толерантного отношения к проституткам в обществе и «рекомендации в сфере законодательства».

«Серебряная Роза» сотрудничает с международными организациями, такими как Глобальная Сеть Проектов Секс-Работников (NSWP), Сеть Организаций по Защите Прав Секс-Работников (SWAN), и организациями ООН, включая Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Члены «Серебряной Розы» также имеют опыт работы с Глобальным фондом по программе снижения вреда, так как многие проститутки страдают наркозависимостью. Программа снижения вреда основана на показавшей свою неэффективность «терапии» метадоном.
Британская NSWP
NSWP (Global Network of Sex Work Projects, Глобальная Сеть Проектов Секс-Работников, НСВП) объединяет организации секс-работников из Африки, Азии и Тихоокеании, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и стран Карибского бассейна.
Вместе с аналогичными компаниями в составе Консорциума сетей секс-работников НСВП получила три гранта от Фонда имени Роберта Карра, тесно сотрудничающего со структурами Сороса в рамках пропаганды наркотиков. Последний грант был получен на период с 2019 по 2021 года. Взамен Консорциум обязался продолжать обучение секс-работников влиянию на политику, бороться с уголовным преследованием проституции и преодолевать стигму.
SWAN
Сеть адвокации прав секс-работников в Восточной и Центральной Европе и Центральной Азии (СВАН, SWAN) вместе с НСВП входит в Консорциум сетей секс-работников и получает финансирование от Фонда имени Роберта Карра.
Цели организации – дестигматизация и декриминализация проституции в ряде стран мира.
«Красный зонт» над 60 странами
«Красный зонт» позиционируется как первый глобальный фонд, который создан и которым руководят секс-работники. Организация охватывает 60 стран мира. В названии использован международный символ защиты секс-работников – зонт алого цвета.
Критерии оказания помощи довольно жесткие – в грантах отказывают организациям, которые занимаются исключительно медпомощью, рассматривают секс-труд как криминальную деятельность и т.д. Во главе претендующей на грант структуры обязательно должен стоять секс-работник. Средний размер финансирования – 20 000 евро в год.
Форум секс-работников, судя по всему, отвечает всем требованиям, так как он смог заручиться поддержкой Фонда «Красный зонт» на 2020-2021 года.
Фонд имени Роберта Карра
Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра помогает не только секс-работникам, но и наркопотребителям, являясь спонсором Международной сети людей, употребляющих наркотики (INPUD).
В рамках борьбы со СПИДом организация выступает против стигмы проституции и наркопотребления, продвигая в странах мира те же идеи, что и фонды по продвижению демократии вроде «Открытого общества» Сороса.
Фонд управляется международным комитетом, который определяет направление работы, составляет план и занимается сбором средств. В комитет входят спонсоры и наблюдатели различных организаций, среди которых - Глобальный фонд.
Глобальный фонд
Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и малярией (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, The Global Fund) активно помогает организациям секс-работников по всему миру. Он же – спонсор вышеупомянутой Международной сети людей, употребляющих наркотики (INPUD).
Спонсируют Глобальный фонд правительства разных стран и частные лица, обычно из США. О конкретных организациях остается только гадать, однако известно, что работа Глобального фонда активно освещается «Открытым обществом».
«Одной из отличительных черт Глобального фонда является его готовность рисковать и инвестировать в наиболее маргинализированные сообщества», - с одобрением пишет Шеннон Ковальски из Программы общественного здравоохранения Института «Открытое общество».
Джордж Сорос – «серый кардинал» планов
по моральному разложению
общества в России
Миллиардер Джордж Сорос подобно пауку создал разветвленную сеть различных НКО и фондов, занимающихся финансированием организаций и объединений, в том числе на территории России, которые пропагандируют наркоманию и проституцию. Попытка осуществить моральное разложение российского общества производится через выделение грантов и сотрудничество с НКО и либеральными СМИ в России.
На деньги Сороса они продвигают идею лояльного отношения к применению наркотиков и занятие проституцией путем декриминализации преступлений, прикрываясь защитой прав. Созданные в России НКО и объединения, такие как «Форум секс-работников» и «Серебряная Роза», своей деятельностью по оправданию проституции угрожают безопасности и жизни граждан, пытаясь создать у населения лояльное отношение к аморальному и запрещенному законом поведению.
В пропаганде проституции сеть западных НКО и фондов использует отработанную технологию. Как и в случае с оправданием приема наркотиков, в сфере незаконной секс-индустрии действуют связанные с Соросом структуры, которые путем выделения грантов на «демократические программы» финансируют пропаганду незаконной секс-деятельности в РФ.
Уполномоченные органы должны устроить тщательную проверку
Описанные НКО и фонды составляют лишь малую часть компаний по защите прав секс-работников. Действующие в РФ организации связаны с разветвленной сетью иностранных структур, которые финансируются неизвестными «благотворителями», продвигающими под видом правозащитных инициатив собственные интересы. Их идеи вступают в конфликт с российским законодательством, навязывая в качестве нормы асоциальное, развратное поведение.
Пропаганда проституции производится теми же структурами, что выступают за оправдание наркомании и легализацию запрещенных веществ, приводящих к разложению общества. Данные организации спонсируется фондами и НКО, которые тесно сотрудничают с такими деятелями как Джордж Сорос.
Попытка навязать российскому обществу аморальное поведение и оказание коммерческих сексуальных услуг, что запрещено законом, негативно влияет на общество. Учитывая связь структур, пропагандирующих в России проституцию и наркоманию через созданные в РФ объединения и либеральные СМИ, деятельность указанных в данной статье фондов и НКО должна быть тщательно проверена уполномоченными органами, а виновные привлечены к ответственности.
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