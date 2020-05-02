Тем не менее, «Открытое общество» не останавливается на достигнутом. В фонде уверены, что считать проституцию формой насилия над женщинами или приравнивать к работорговле неправильно. Это «чрезмерное упрощение» привело к таким же упрощенным законам, считают в «Открытом обществе». Фонд негативно оценивает криминализацию покупки интимных услуг в ряде стран Западной Европы, так как это «толкает проституцию в подполье» и «усиливает стигматизацию».

