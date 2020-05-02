Писатель Минаев объяснил извинения оскандалившейся Тодоренко

Москва, 2 мая. Телеведущая Регина Тодоренко решила извиниться за свои слова о домашнем насилии, поскольку побоялась потерять доходы от рекламы. Об этом заявил писатель Сергей Минаев.

Он признался, что не верит в искренность знаменитости, и считает, что она «исправилась» лишь из-за риска остаться без работы.

«Она стала извиняться, потому что побоялась потерять рекламные бабки», — цитирует Минаева портал «Дни.ру».

По мнению писателя, звезды уровня популярной ведущей «Орла и решки» не могут делать публичные заявления без своих редакторов. Поэтому есть вероятность, что такое высказывание прозвучало от Тодоренко ради увеличения ее прибыли, считает Минаев.

Писатель придерживается мнения, что оскандалившаяся телеведущая вовсе не хотела извиняться. Он призвал пользователей Сети не сотворять из подобных Тодоренко людей кумиров, поскольку они постоянно лгут.

«Кроме «Инстаграмма» в их жизни ничего нет», — уверен он.

Напомним, что в апреле Тодоренко оказалась в центре скандала из-за своего неосторожного высказывания. Она заявила, что женщины в состоянии самостоятельно нести ответственность за то, что на них поднимают руку. В частности, телеведущая поинтересовалась, какие меры принимали пострадавшие, чтобы насилие прекратилось.

Опрометчивые слова звезды вызвали в Сети жаркие споры и обрушили на нее волну критики. Кроме того, они стоили ей потери крупных рекламных контрактов. Телеканал «360» сообщает, что деловые отношения с Тодоренко прекратили бренды J7, Pepsi и Pampers, а журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года».